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星萊佛士青少年音樂賽 新莊國小弦樂團奪2榮譽金獎

中央社／ 新加坡22日專電

萊佛士國際青少年藝術節在新加坡展開，新北市新莊國小弦樂團初次出國參賽就奪得2項最高榮譽的「榮譽金獎」。小學6年級團員表示，自豪台灣能在海外拿下亮眼成績。

第10屆新加坡萊佛士國際青少年藝術節（SingaporeRaffles Music Festival）19日至22日登場。藝術節音樂比賽創辦於2014年，由新加坡萊佛士音樂家協會與萊佛士文化機構組委會聯合舉辦，透過一系列音樂比賽等多元活動，為亞太地區青少年提供切磋技藝的交流舞台。

來自新北市的新莊國小弦樂團，在「弦樂合奏比賽」、「室內樂比賽（弦樂四重奏）」項目分別拿下最高榮譽的「榮譽金獎」（Gold with Honours），其中，弦樂合奏的項目，從香港、馬來西亞等15組不同國家及地區的隊伍中脫穎而出。

新莊國小弦樂團指揮老師王旭斌告訴中央社記者，弦樂團成立於2004年，在國內各大音樂比賽多有斬獲，過去經常到國外與其他音樂團體交流，這次則是首度在海外參加比賽，奪得佳績令人感動，希望讓身為小學生的團員增廣見聞，走出舒適圈和不同國家及地區的學生互動。

團員劉易銓表示，能到新加坡參與比賽和演出，非常開心，特別是在小學6年級畢業前留下海外經驗，在得知弦樂團奪下首獎時，感到不可思議，「台灣可以在海外得到這麼亮眼的成績，真的很自豪」。此外，也有團員開心高喊「為國爭光」。

萊佛士音樂比賽是新加坡具規模的國際性音樂賽事之一，每年均吸引大批優秀音樂人才和青少年樂團參與。除了新莊國小，來自台灣的還有新北林口國中、靜心高中等學校社團。

樂團 音樂

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