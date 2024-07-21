台灣原聲童聲合唱團基隆演出 金曲獎得主舞思愛也獻唱

基隆市政府今晚舉辦2024「原聲有愛 看見基隆」音樂會，邀請台灣原聲童聲合唱團及今年金曲獎最佳原住民語歌手舞思愛演出，表示今晚節目是基隆有史以來最大的原民音樂盛典，市府邀請基隆弱勢孩童及阿美族民眾，與購票做公益民眾共同享受美好音樂饗宴。

基市府每年配合8月1日原住民族日，結合公益舉辦慶祝活動，凝聚都會區原住民情感。基隆市長謝國樑在音樂會前，特別到後台與樂團指揮馬彼得校長會面，也向團員們打氣，表示未來基隆將有更多音樂表演，讓兒童展現才華，為這座城市帶來更多愛與歡樂。

市府說，「原聲有愛，看見基隆」音樂會由副市長邱佩琳、市議員施偉政共同牽線促成。台灣原聲童聲合唱團是第一次來基隆演出。

邱佩琳說，大約一年半前因緣際會下，為台灣原聲童聲合唱團小朋友畫了10幅人物畫作，義賣所得捐贈合唱團。這些原住民孩童家境雖清寒，但他們認真學習，用心唱歌，在團長帶領下，歌聲彷彿天籟之音，療癒人心。

市府今天也安排合唱團小朋友走訪基隆，先前往正濱漁港色彩屋、基隆和平橋頭候車亭及和平島地質公園等景點，今天下午1點30分在海科館，還安排快閃演出。

基市府民政處表示，台灣原聲童聲合唱團成員來自南投玉山山麓各部落，大多數家境相當困難，但他們用心唱歌，歌聲來自心靈深處，清澈、純淨又和諧，多年來受邀參加國內外各大小演出，足跡遍及歐、亞、美洲十餘國。