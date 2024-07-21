龍年寶寶上國中 新北額滿學校由10所增為16所
龍年寶寶今年將上7 年級，新北市教育局因應國中新生人數大增，核定113學年度國中新增班級數達83班，額滿學校將由10所增到16所，部分新生可能被分發到鄰近學區學校就讀。
教育局表示，在少子化趨勢，各地學校都儘量維持原班級數或減班，但隨著國小畢業的龍寶寶今年要讀國中，因應年頭年尾出生的不同情形，教育局預估113和114學年度的國中新生數都可能會增加。
教育局表示，因應龍寶寶入學人數增加，全台的國中都有增班壓力。新北市今年國小畢業生就達3萬7082人，比去年多6248名畢業生。因此，公立國中7年級普通班113學年度核定班級數，相較112學年度共增83班，額滿學校從10所增加到16所。
教育局表示，原本112學年度額滿學校有中山國中、中平國中、丹鳳高中國中部、林口國中、崇林國中、北大高中國中部、桃子腳國中小國中部、碧華國中、秀峰高中國中部、竹圍高中國中部等10所。
教育局表示，因應新生人數增加，113學年度額滿學校將新增海山高中國中部、忠孝國中、土城國中、福和國中、正德國中、達觀國中小國中部等6校。額滿學校學區新生可能將依戶籍入籍先後，分發到鄰近學區的學校就讀。
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