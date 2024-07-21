世界青少年合唱節 竹縣錦屏國小美聲奪雙金

新竹縣尖石鄉錦屏國小合唱團參加2024國際青少年合唱節，榮獲藝術組與民謠組2項金牌。這是繼五峰鄉桃山國小合唱團之後，新竹縣學子再次以原住民美聲為台灣爭光。

新竹縣政府今天透過新聞稿指出，不久前，五峰鄉桃山國小合唱團甫在「第13屆世界合唱大賽-WorldChoir Games」勇奪公開組童聲合唱組金質獎；緊接著，錦屏國小合唱團到香港參加「2024世界青少年合唱節」，在藝術組及民謠組榮獲兩項「金質獎」，再次為竹縣、為國家爭光，也讓台灣原住民音樂之美，發揚到全世界。

新竹縣政府教育局表示，7月16至18日的合唱節活動，由世界青少年合唱藝術家協會（WYCCAA）主辦，吸引來自世界各地的國際合唱專家、國際知名合唱團及各國參賽團隊逾2400人共襄盛舉。

錦屏國小全校僅30餘名學生，是一所泰雅族迷你小學，以發展泰雅歌謠、合唱團為特色課程。教育局指出，這次合唱比賽團員有27名學生及3名教師，比賽歌曲包括布農族山歌、泰雅歡樂歌（Rimuy Su la 新編）、奮起吧！泰雅子孫、tavunga（愛斯基摩民謠）等合唱曲。除了合唱比賽，師生一行人也參加合唱互動工作坊、一對一合唱大師指導等活動，以曲會友、提升國際視野。

錦屏國小指導老師張世傑主任說，合唱團在12歲以下民謠組獲得金質獎，優異表現獲得主辦單位邀請參加18日的大獎賽，讓小將們藉此難得且珍貴的機會，與世界各國頂尖好手切磋學習。

錦屏國小校長黃晴逸感謝台灣合唱音樂中心（TCMC）、台北市嘉義縣同鄉會、游梅公益信託慈善基金會、林芳瑾慈善基金會執行長林芳寬、隆達電子以及林瀓河、張家祥等許多善心人士協助，讓錦屏國小合唱團繼2016年越南會安國際合唱節奪得銀牌之後，再度於國際合唱大賽獲獎。