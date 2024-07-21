復育原生種小米探討生態應用 新竹尖石國小獲獎

112學年度原住民族文化與科學展覽會今天揭曉成績，新竹縣尖石鄉尖石國小團隊藉由課程實踐復育原生種小米，並探討各品種小米在生態智慧應用的不同形態，獲得國小組第1名。

教育部今天發布新聞稿指出，為鼓勵高中以下學校原住民族學生結合資訊科技，培養原住民族文化素養與科學素養，國民及學前教育署舉辦「原住民族文化與科學展覽會」競賽，112學年度吸引87組師生團隊報名，最後選出4類、32個獎項，今天在台灣科學教育館舉行頒獎典禮。

112學年度有87組公私立高中及國中小學原住民族學生與指導教師組隊參加，經線上初選、視訊複審程序，共14組隊伍（國小組6隊、國中組4隊、高中組4隊）入圍決賽，各組還選出1隊「最佳人氣獎」。

今年高中組獲得第1名「金熊獎」的是嘉義高中、嘉義高級家事職業學校、嘉義市輔仁高中、嘉義縣民和國中跨校組成的「妮芙努（Nivnu）的醫治」隊，團隊透過科學研究方法，結合實物研究，探究原住民族文化內涵，找出原住民族文化與實證科學對話的可能。

國中組第1名「金熊獎」為高雄市巴楠花部落中小學「Mamumusmus（族語）揉就對了」隊，團隊探討布農族揉皮智慧與技術傳承，以射耳祭的獵前祭槍歌與獵人服裝，進行揉皮資料與技術的探討，獲得評審一致肯定。

國小組第1名「金熊獎」為新竹縣尖石鄉尖石國小的「Klapay~泰雅文化實踐『嘉』」隊，藉由學校課程實踐復育原生種小米和祭儀的使用，探討各品種小米在生態智慧應用的不同形態，並以科學方法實驗、觀察分析與多方驗證，展現傳統文化智慧的科學脈絡與價值，贏得評審青睞。