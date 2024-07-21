玉里國中周苡蓁投鉛球不服輸 國際少年運動會拿下金牌

花蓮縣今年派出10名選手，遠赴墨西哥參加國際少年運動會，玉里國中周苡蓁以不服輸的心態，在女子鉛球項目，擲出13公尺72的成績順利摘金，成功為家鄉爭光，花蓮代表隊在本屆賽事中共斬獲1金2銀2銅好成績。

國際少年運動會（International Children's Games，ICG）今年在墨西哥萊昂市（獅子城）舉行，台灣有台北、新北、雲林、花蓮4個城市推派選手參賽，花蓮代表隊有10名選手參加。繼之前已拿下2銀1銅的戰績後，19日在田徑（鉛球）、跆拳道項目再傳好消息，獲得1金1銅佳績，花蓮小將取得1金2銀2銅共五面獎牌，超越上屆成績。

在田徑女子鉛球賽事中，將升高一的周苡蓁在第二次投擲時，就躑出13公尺72的驚人成績，給其他國家的選手帶來極大的壓力，最後順利為花蓮奪得第一面金牌。

教練劉志宏表示，周苡蓁平時相當自律、不服輸，這次舟車勞頓到墨西哥參賽，對選手的體力是一大考驗；在賽場上，她面對來自愛沙尼亞身高180公分的選手絲毫不畏懼，展現大將之風，如今順利為家鄉奪得金牌，為她感到驕傲，暑假過後將進入花蓮體中就讀，朝體育之路邁進。

而跆拳道賽事方面，來自國風國中的范鈞為參加63公斤級男子跆拳道對打，在預賽時以2:0的成績輕鬆完敗墨西哥對手，進入四強奪得銅牌佳績。教練陳廖霞說，范鈞為這幾天非常辛苦，為控制體重，連續幾天嚴格管理飲食，在賽事結束後終於可以大口享用美食。