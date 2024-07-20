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讓世界看到！高雄偏鄉少年合唱團獲2金 天籟獲評審青睞

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
隸屬於高雄市尼布恩人文教育關懷協會的「尼布恩合唱團」參加2024紐西蘭世界合唱大賽奪下2面金牌。圖／高雄市教育局提供
隸屬於高雄市尼布恩人文教育關懷協會的「尼布恩合唱團」參加2024紐西蘭世界合唱大賽奪下2面金牌。圖／高雄市教育局提供

隸屬於高雄市尼布恩人文教育關懷協會的「尼布恩合唱團」參加2024紐西蘭世界合唱大賽奪下2面金牌，該合唱團成員來自高雄六龜、寶來、桃源地區喜愛合唱的青少年，由醫師陳俊志擔任指揮，希望藉由音樂的連結，讓在地青年聚焦故鄉，回饋鄉里；今年高雄共有3組合唱團獲得三金一銀佳績。

2024紐西蘭世界合唱大賽啀寶來國中奪金後，尼布恩合唱團也傳捷報，再奪下二面金牌，共榮獲3金1銀佳績，尼布恩合唱團是在民謠與原住民音樂有伴奏組、當代音樂混聲組兩項比賽中得到兩面金牌，悠揚歌聲，彷彿來自天籟的聲音，令現場評審驚豔。

指揮陳俊志醫師說，此行參與三團成員人數很多，籌措經費相當辛苦，出國前還差不少的經費，依然還是帶著勇氣面對，此次能獲得三金一銀的好成績，並不容易，就是要讓世界看見台灣。

尼布恩合唱團成立於2017年，「尼布恩」取自布農語「牙齒」之意，隸屬於 高雄市尼布恩人文教育關懷協會。成員來自高雄六龜、寶來、桃源地區喜愛合唱 之青少年。指揮陳俊志老師、鋼琴盧舒涵、林憶涵老師、聲樂指導許家倫老師， 希望藉由音樂的連結，讓在地青年聚焦故鄉，回饋鄉里。並將在地特色，如原住 民、客家、新住民及閩南音樂，採集保存並重新編曲演繹，冀能在文化保存上盡一分心力。 

隸屬於高雄市尼布恩人文教育關懷協會的「尼布恩合唱團」參加2024紐西蘭世界合唱大賽奪下2面金牌。圖／高雄市教育局提供
隸屬於高雄市尼布恩人文教育關懷協會的「尼布恩合唱團」參加2024紐西蘭世界合唱大賽奪下2面金牌。圖／高雄市教育局提供
隸屬於高雄市尼布恩人文教育關懷協會的「尼布恩合唱團」參加2024紐西蘭世界合唱大賽奪下2面金牌。圖／高雄市教育局提供
隸屬於高雄市尼布恩人文教育關懷協會的「尼布恩合唱團」參加2024紐西蘭世界合唱大賽奪下2面金牌。圖／高雄市教育局提供

醫師 金牌 音樂

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