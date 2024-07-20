校園新鮮事／枋寮高中「機關王闖關社」 翻轉偏鄉教育的魔法棒

屏東縣立枋寮高中11年前開辦「機關王闖關社」，藉比賽激發偏鄉學生潛能，今年即在世界機關王台灣賽進階組包辦1金2銀，每年更有表現優異學生透過特殊選才和申請入學管道圓了國立大學夢，校方也向周邊中、小學分享成果，撒下科普種子相偕共好，仿如翻轉偏鄉教育的神奇魔法棒。

位在屏南的枋寮高中為國高中6年一貫學校，學生數不到千人，前校長王明政11年前結合科學原理和智高積木遊戲開辦機關王闖關社，由老師指導學生設計程式、組裝智高積木機器人，透過程式驅動機器人闖關或運用物理、數學、電機等原理，編寫程式指令解決問題，開發學生的創意和潛能。

每到世界機關王台灣賽舉辦前，枋中學生總會自主練習，從積木組裝與設計，程式撰寫、轉檔輸入障礙闖關等環節培養團隊默契，歷屆比賽成績亮麗，今年包辦1金2銀，8月將代表台灣前往印尼挑戰世界賽。

教務主任李承典說，校方將科普機關王、創客教育與科技領域教育結合，透過6年一貫教育讓學生興趣延伸，每年都有參訓學生因奠立深厚數理基礎，考入理想國立大學。校長陳科名說，今年枋中也與屏東大學合作，向周邊小學分享學習成果，透過軌道競速、戳氣球等對戰賽激發偏鄉學童興趣，培養為未來創客小尖兵。