2國中生導覽彰化市爆紅 27日開團半日遊
帶網紅「孫女」暢遊彰化市景點爆紅的國中生吳承家（阿家）、莊睿豪（小莊），將於27日擔任觀光大使帶民眾導覽彰化市，活動為半日遊，開放30人報名參加。
阿家、小莊是彰安國中應屆畢業生，彰化市長林世賢日前聘2人為終身觀光大使，並相約在他們上高中前「PK導覽彰化市」，一起為家鄉觀光盡心力。
林世賢今天在臉書（Facebook）貼文表示，阿家、小莊將於27日下午2時至5時帶大家在彰化市半日遊，開放30個名額，彰化市公所還會免費提供麻糬、紅茶，贈送「好神彰化」書籍。
導覽路線為元清觀、火車站、扇步道、台鐵舊宿舍群、扇形車庫、戶羽機關車園區、忠權社區彩繪、三川紅茶、忠權運動公園等，會依當日實際狀況調整。
報名時間為21日中午12時至25日晚間11時59分，報名網址為https://www.beclass.com/rid=284d94e66986ce66126d。
阿家與小莊今天下午體驗彰化縣政府舉辦的「彰濱~海FUN一夏」慶安水樂園活動，彰化縣長王惠美特地與2人碰面，感謝他們帶路行銷彰化景點。
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