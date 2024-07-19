2國中生導覽彰化市爆紅 27日開團半日遊

新北市貢寮區豐珠中學今(19)日上午進行豐珠米割稻課程，全校師生總動員在雞母嶺水梯田復育區進行割稻、脫殼等。即使烈日當頭，大家都還是熱情有勁的享受豐收的成果，也沉浸田野之間所帶來的療癒寧靜，另一方面水梯田插秧、割稻等活動也成為豐珠中學主題課程特色，播種、插秧、收割象徵著教育與學習的歷程。

2024-07-19 22:17