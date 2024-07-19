淡水區公所作文夏令營結業 學員領會閱讀寫作樂趣

新北市淡水區公所日前舉辦五天的「暑期兒童作文夏令營」，淡水區公所主任秘書徐天平代表區長出席結營典禮時強調，閱讀與寫作是追求知識的基礎，希望同學透過營隊活動，讓閱讀寫作變成快樂的事。

徐天平表示，寫作不僅可以表達想法、感情，更是一種藝術，「大家要善用老師教的寫作技巧，並試著用優美的文字，表達出所見、所聽及所思」。他也建議不要被手機制約，影響學習與作息。如果真的想滑手機、刷影片，可以多看《哈利波特》、《達文西密碼》等名著翻拍的電影，再回去看原作，並試著寫出影片與原著的差異，既可以多看書，還能練習表達想法。

今年淡水區公所的作文夏令營課程分為國小中年級與高年級兩梯次，有近六十位同學報名，包括鄧公國小六年級陳威霖與弟弟在內。陳威霖說，他原本寫作文常因不知如何破題而卡住，加上被媽媽規定寫作文要打草稿，所以不喜歡寫作文，但在營隊裡寫作文可以不打草稿，老師教了很多開頭法，寫作文不再是難事。