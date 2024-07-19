新北海山國小管樂團韓國交流 奏太魯閣族敘事詩
新北市板橋區海山國小今天表示，校內管樂團應邀參加韓國京畿道世界管樂年會，演出原住民「太魯閣族民的敘事詩」及多首富台灣元素的組曲，透過音樂與各國不同文化交流。
海山國小今天發布新聞指出，管樂團16日出發前往韓國參加世界管樂年會，音樂老師蔡佩鵑表示希望透過音樂交流，讓學生打開眼界，藉以提升孩子處事態度。
校方指出，世界交響樂團與合奏團協會（WASBE）是由管樂隊指揮、作曲家、表演者、出版商、教師、樂器製造業者、管樂之友組成的國際組織。每兩年在世界各城市舉辦年會，今年由韓國京畿道廣州市主辦。
校方表示，海山國小在年會的藝穗音樂會表演是唯一受邀的小學團體，演出由金秉翔老師指揮，曲目包含古早味「童玩」、原住民的「太魯閣族民的敘事詩」、台灣樂團「五月天」組曲，同時與觀眾分享童玩與互動。
管樂團家長後援會指出，樂團與現場熱烈互動，感覺相當好，各族群童謠組曲配合舞蹈，讓韓國當地民眾分享台灣文化的豐富內涵。
校方表示，年會於15日至20日舉行，期間還有音樂巡迴表演等，駐韓國台北代表部教育組長鄭正凱等人也蒞臨會場鼓勵。
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