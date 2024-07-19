貢寮豐珠中學水梯田慶豐收 學生不畏烈日收割趣

新北市貢寮區豐珠中學今(19)日上午進行豐珠米割稻課程，全校師生總動員在雞母嶺水梯田復育區進行割稻、脫殼等。即使烈日當頭，大家都還是熱情有勁的享受豐收的成果，也沉浸田野之間所帶來的療癒寧靜，另一方面水梯田插秧、割稻等活動也成為豐珠中學主題課程特色，播種、插秧、收割象徵著教育與學習的歷程。

豐珠中學與貢寮區在地小農蕭學勇老師合作，目前已持續近十年。原本位於雞母嶺的蕭家水梯田已廢耕40年，103年蕭老師開始與豐珠中學合作將復育水梯田融入課程，雞母嶺水梯田生機逐年重現。

今天一大早六點不到，全校師生戴著斗笠精神抖擻地前往水梯田，蕭老師從割稻器材、手勢開始細說，再介紹超過一甲子年紀的脫穀機與曬穀機，同學們個個躍躍欲試。

學生從原本排斥下田，不僅天氣熾熱，全身也弄得髒兮兮，到和大家一起下田後，反而很享受泥土及稻穗帶來的療癒寧靜，彷彿與自然合一，忘掉原本心中的憂愁，學生們甚至主動協助老師處理後續曬穀、整理用具等事項。此次收成也吸引不少外地遊客一起來體驗。

豐珠中學總務主任羅琬臻表示，每次豐收季時同學們總是特別興奮，看見從插秧開始的小苗茁壯成金澄飽滿的稻穗，心中也滿是成就感。有些同學原本對雙腳踏入泥地抗拒，但在不斷鼓勵後，也在炙熱陽光下用心持鐮刀割下一束束稻穗，來回將稻穗送至脫穀區，覺得付出有代價。