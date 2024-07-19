陪學生剃光頭 吳俊叡獲師鐸獎

教育部昨公布一一三年師鐸獎獲獎名單，共計選拔出七十二名獲獎者，包含國小到大學、特教學校及矯正學校教師，以及軍護人員、運動教練等。其中安溪國中輔導主任吳俊叡，帶領高關懷生登雪山；苗栗農工校長謝世宗，則是搭配教育儲蓄戶補助濟助低收學生。教育部表示，將在九月辦理表揚大會。

今年度獲師鐸獎的吳俊叡，不僅帶領高關懷生登雪山，還為了剛從少年觀護所出來、留著一顆光頭的學生，也把自己的頭髮剃了。十五年的學輔路上，吳俊叡遇到太多被視為問題的孩子，但他用創意與愛，以孩子能接受的語言陪伴這群不一樣的孩子。

謝世宗卅年前擔任教師時，就協助弱勢生參加隔宿露營，卅年後該生成為優秀水電行老闆，如今謝一通電話就到校服務。

謝世宗總是站在最弱勢學生立場思考，搭配教育儲蓄戶補助濟助低收學生，愛心餐、二手書、制服、工讀生遴選都為了弱勢學生。

教育部表示，一一三年共有一六五名候選人，經書審、面談後，選出七十二名獲獎者，其中校（園、院）長十九人、教師五十人、軍護人員一人、運動教練二人；獲獎者來自幼兒園一人、國小廿五人、國中十五人、高中十九人、大專校院十人、特殊教育學校及矯正學校各一人。

教育部表示，為表達對獲獎教師的感謝與鼓勵，預計於九月廿四日在陽明山中山樓辦理表揚大會。