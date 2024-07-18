幼教老師邱惠絹扎根學前程式教育 獲杏壇芬芳獎

新北興化國小附幼教師邱惠絹長期關懷弱勢家庭學生，以有趣的桌遊推動學童理解運算思維，與程式語言邏輯概念，她獲得今年教育部芬芳獎。

教育局今天發布新聞表示，新北市共5名教育人員及1組團體組，獲教育部國民及學前教育署113年杏壇芬芳獎。得獎者無私付出，面對各種挑戰和任務，堅持不懈的教育正能量，為孩子未來全力以赴的精神，令人敬佩，也是教育夥伴最佳楷模。

教育局表示，獲獎的淡水商工教師鄭煒儒充滿熱情，推動法制教育、教導公民與社會、生命教育、紀錄片研究，是「人生不下課的公民老師」。

為了幫助弱勢學生被看見，擁有大眾傳播專長的鄭煒儒還曾開設「口語表達與自我行銷」等課程，藉由自己多元學習及豐富的人生經歷，以及實驗性質的活潑學習環境，讓學生主動行銷自己而翻身。

獲獎的鶯歌工商主任廖昱誠是陶瓷技藝教育重要推手，教育局說，他除自己不斷創作，也融合藝術與教育，推動師徒制承傳，指導學生參加技藝競賽獲佳績，並與鶯歌陶瓷博物館辦理師生制畢業展，扎根鶯歌陶藝。

瑞芳高工教師翁明郎以家人的角度與學生相處，陪伴共同成長，在他們需要時伸出援手，培養靜心思考，解決問題的能力。他指導學生參加校內外各項競賽，耐心引導學習成長。

新聞稿說，三多國中主任陳致棋從事教職近30年，行政經驗豐富與嫻熟。他以「苦不能苦孩子，窮不能窮教育」理念，照顧與關懷學子，並持續為教育付出，以愛守護孩子，給予學生機會。

興化國小附設幼兒園老師邱惠絹是看到需求就會努力提升自己以協助孩子的老師，尤其對新住民孩子和弱勢家庭更是付出關懷。

為了在幼兒園推動「不插電的程式教育」，邱惠絹走在時代的尖端，透過研習有趣的桌遊課程，學習最夯的程式教育領域，並擔任學前程式教育種子教師。

在一群熱血的新北學前幼教老師互相勉勵下，組織共備課程社群；她培養幼兒園孩子，運算思維邏輯概念的程式語言，藉由設計的桌遊關卡融入程式教育，引發學童興趣，讓學齡前程式教育在興化附幼萌芽，讓孩子悠遊在好玩的程式裡探索奧秘。

此外，大豐國小EQ志工團隊是由芯福里情緒教育協會，結合心理及教育相關人士與志工，共推情緒及心理教育，讓學童有機會受益於EQ教育，進而在歡樂有趣的氣氛中，創造高EQ的社會。