彰泰國中3校16生訪津山市 日本學生：想多了解台灣

彰化市彰泰國中等3校16名學生組參訪團，前往與彰市同樣擁有扇形車庫的日本岡山津山市參訪，與當地中學生交流；日本學生說，因交流更想了解台灣，台灣學生則說盼學習對方優點。

日本岡山縣津山市與彰化市一樣擁有扇形車庫，去年11月，津山市長谷口圭三率團來台參訪，並與彰化市長林世賢共同簽署「觀光交流友好合作協定」，約定彰化市及津山市相互推廣觀光資源，期盼打響「鐵道城市」名聲。

彰泰國中、精誠中學及明道中學3校16名學生在彰化市民代表吳淑敏率領下，組成「彰化市教育文化觀光參訪團」，7月8日前往津山市參訪，除拜會當地觀光協會外，7月10日參訪團還前往津山市加茂中學，與當地學生進行交流。

彰泰國中等3校學生與加茂中學學生合唱日本歌曲，一起享用營養午餐，同時進行團康益智活動，當天下午再轉往津山市自然公園植樹留念，並和當地市立幼兒園小朋友們互贈禮物，日本小朋友戴上彰化市南瑤宮帽子，模樣可愛。

根據彰化市公所今天發布的新聞稿，當地媒體報導，彰泰國中等3校學生前往加茂中學進行交流活動，加茂中學學生說，有了國際交流經驗，他們想多了解台灣人，有機會要來台灣看看；參訪團學生則說，受到日本學生熱烈歡迎，未來希望有機會相互學習優點，台日關係更緊密。

林世賢指出，參訪團進行了一場特別的國際教育交流活動，迴響熱烈，地方媒體都有報導，他要感謝參訪團成員，做了1次成功國民外交。