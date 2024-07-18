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賽門拉圖率巴伐利亞廣播交響樂團訪台 演奏馬勒夜之歌

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
今年迎來成立75周年的古典樂天團巴伐利亞廣播交響樂團，12月1日起，將在指揮大師賽門．拉圖爵士的率領下訪台。圖／國家兩廳院提供 攝影／BR-Astrid Ackermann
今年迎來成立75周年的古典樂天團巴伐利亞廣播交響樂團，12月1日起，將在指揮大師賽門．拉圖爵士的率領下訪台。圖／國家兩廳院提供 攝影／BR-Astrid Ackermann

今年迎來成立75周年的古典樂天團巴伐利亞廣播交響樂團，12月1日起，將在指揮大師賽門．拉圖爵士的率領下訪台，在台北國家兩廳院、台中歌劇院與高雄衛武營巡迴演出。演奏曲目包括有「夜之歌」美譽的馬勒第七號交響曲，並將與蕭邦大賽首獎得主、南韓鋼琴王子趙成珍，攜手演出布拉姆斯第二號鋼琴協奏曲。

總部位於德國慕尼黑的巴伐利亞廣播交響樂團（BRSO），是古典樂迷公認「一生必聽」的經典天團，在古典音樂權威網站Bachtrack邀請知名樂評家評選「全球最佳樂團」排名中名列第三。不僅團員擁有超群的獨奏、重奏能力，樂團亦能即刻配合不同指揮的詮釋風格，製造出全然不同的聲響。

現年69歲、出身英國利物浦的賽門．拉圖爵士，以領導魅力、熱愛實驗、以及面對藝術坦率嚴謹的態度，成為當代最具魅力的指揮家。他在2002至2018年擔任柏林愛樂首席指揮，並於2017至2023年擔任倫敦交響樂團音樂總監，現在則是倫敦交響樂團的名譽指揮。拉圖定期在歐洲和亞洲巡演，並與全球知名樂團長期合作，包括維也納愛樂、柏林國家歌劇院管絃樂團、柏林德意志交響樂團，以及捷克愛樂。

自2023/24樂季起，拉圖爵士繼約夫姆、庫貝利克、戴維斯爵士、馬捷爾以及於2019年過世的楊頌斯之後，成為巴伐利亞廣播交響樂團歷史上的第6名首席指揮。

此次訪台，拉圖特別安排前次訪台未能順利演出的馬勒第七號交響曲，完成台灣樂迷的未竟心願。馬勒的第七號交響曲，以兩個「夜晚音樂」樂章獲致「夜之歌」別稱。前者由林布蘭的畫作出發，勾勒遠近鳥鳴；後者則以豎琴、吉他、曼陀鈴等較少見的樂器編織出愛情萌發的悸動。從莊嚴的進行曲，到神秘的夜樂，再到燦爛的終結，如同旅人在靜夜裡腳底步伐、心靈軌跡。樂團還將與貝拉圖爵士讚譽「演奏充滿詩意」的鋼琴家趙成珍，攜手演出布拉姆斯第二號鋼琴協奏曲。

南韓鋼琴王子趙成珍，將與巴伐利亞廣播交響樂團攜手演出布拉姆斯第二號鋼琴協奏曲。圖／國家兩廳院提供 攝影／Christopher_Koestlin_DG
南韓鋼琴王子趙成珍，將與巴伐利亞廣播交響樂團攜手演出布拉姆斯第二號鋼琴協奏曲。圖／國家兩廳院提供 攝影／Christopher_Koestlin_DG
今年迎來成立 75 週年的古典樂天團巴伐利亞廣播交響樂團，12月1日起，將在指揮大師賽門．拉圖爵士的率領下訪台。圖／國家兩廳院提供 攝影／BR-Astrid Ackermann
今年迎來成立 75 週年的古典樂天團巴伐利亞廣播交響樂團，12月1日起，將在指揮大師賽門．拉圖爵士的率領下訪台。圖／國家兩廳院提供 攝影／BR-Astrid Ackermann

交響曲 交響樂團

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