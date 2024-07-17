兩廳院藝文推廣廊道開工 等了37年的排練室設計曝光

歷經5年籌備、4任文化部長，連通捷運和表演廳堂的兩廳院藝文推廣廊道終於動工了。國家表演藝術中心國家兩廳院「藝文推廣廊道暨地面景觀設施工程」今天舉行開工典禮，將用3年時間打造連通捷運中正紀念堂站五號出口與國家兩廳院地下空間的藝術廊道，除了提供無障礙便捷通行路線，更藉此機會打造兩廳院缺了多年的排練室。文化部長李遠表示，「這是一條民眾走向藝術最簡便的路。」

藝文廊道為地下三層之廊道空間，自捷運中正紀念堂站五號出口地下通道建立連通口，進入地下二樓廊道空間，串連至兩廳院地下一樓的地下停車場，沿途設置兩座無障礙電梯與手扶梯，便於不同需求的行人通往各樓層。此外，藝文廊道設有藝文生活空間，將作為藝術推廣及休憩等功能，讓藝文與民眾生活無縫接軌，落實廣義的文化平權，且不影響原有場館空間之表演使用。

「藝文推廣廊道暨地面景觀設施工程」估計工期三年，總預算9億7千7百萬，預計將於2027年完工。除了藝文廊道主體新建工程外，另有四項整建項目：地下停車場人行系統改善、小森林開放空間整合、大森林空間改善及車道周邊人行暨車阻改善。此四項針對兩廳院既有設施，於地面空間進行人行步道及都市景觀重新規劃。原本愛國東路側車道入口將成為行人徒步區，車輛將改由愛國東路側近林森南交叉路口進入，人車分流，優化多年來愛國東路側停車場入口的人車爭道現象。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，藝文廊道工程為兩廳院自1987年開幕以來規模最大之工程。兩廳院已成立37年，但當初規劃時並無排練場的觀念。此次趁著工程，建置與戲劇舞台大小1比1的排練室，提升劇場創作與技術整備，對表演藝術團體來說是一大福音。排練室的設計圖今天也首次曝光。

國表藝中心董事長高志尚表示，未來這個全新的地下廊道完工後，民眾可從捷運站直接通行至兩廳院觀賞節目、參與藝文活動，也有表演團隊可使用的大型專業排練室。他指出，過去兩廳院缺乏大型排練場，連國家交響樂團要排練都有困難。捷運中正紀念堂站當年完工時已預留和兩廳院地下停車場間的通道入口，但一直未開通；這些年來搭乘捷運的民眾增加、兩廳院觀眾也增加。此一通道的完成，讓搭乘捷運的民眾進入兩廳院有更方便的路線、不再受風吹雨淋，更多了一個藝文好去處。他承諾等工程完成「我們再來開PARTY」。

「對我來講，這是一條民眾走向藝術的一條最簡便的路。」文化部長李遠表示，這是一個捷運通到戲劇院、音樂廳的通道，但它不只是一個通道，他的設計過程非常艱難，包括預算的追加、設計的更改，幾度幾乎做不下去，「這條路走得很辛苦，但是未來可以享用的人非常多。」