嘉義市3位國中小教師榮獲全國杏壇芬芳錄 教師無私奉獻+1

嘉義市教育力全國領先，教育部國教署公布今年杏壇芬芳獎獲獎名單，嘉市有3位優秀老師獲獎：蘭潭國中組長陳鴻銓、民生國中教師陶秀英、育人國小教師吳佩樺，3位老師具教學熱忱，長期默默耕耘，盡心盡力為教育服務。

獲獎事蹟：蘭潭國中組長陳鴻銓曾獲交通部金安獎導護老師績優獎、救國團服務青年獎章，協助學校推動，榮獲交通安全教育、防制學生藥物濫用、校外生活輔導等績優學校。陳鴻銓對蘭潭國中的生活教育、品德教育有卓越貢獻，也是蘭潭國中多年零中輟大功臣，保持強烈責任心、使命感，足以作為教師學習典範。

民生國中教師陶秀英投身教育30年，擔任導師、童軍團長及組長等多元職務，對課程教學充滿熱情、長期投入人權教育議題、積極推動閱讀及培育公民思辨力，深切照顧關懷學生，陪伴學生度過艱難時刻。在教學崗位樹立典範、積極好學追求教育進步，用心燃亮學子心靈。

育人國小教師吳佩樺服務26年，奉獻育人孩子，喜愛帶孩子多元探索學習，保持教育熱忱、創新和用心，與家長保持良好互動關係，獲得家長信任，放心的將孩子託付給她。