36校接力帆船環台抵澎 搭載澎湖6校學童親近海洋

宜蘭岳明國中小學辦理帆船跳島環台活動，「光腳號」與「阿莫號」2艘帆船抵澎，今、明2天搭載合橫等6校國小學童，一起前往望安與七美海域，透過航程親近海洋、了解海洋生態及海漂廢棄物等。

宜蘭岳明國民中小學校長黃建榮表示，4年前曾辦過跳島計畫航行環島一圈，今年再度發起36校，以「光腳號」、「阿莫號」2艘帆船以接力方式繞行台灣行動，前天晚間來到澎湖，今、明2天前往望安、七美等離島，澎湖合橫、文光、風櫃、望安、七美及雙湖6所國小師生也將隨船前往，一起在海上進行海洋公民科學教育交流。

黃建榮指出，宜蘭岳明國民中小學帆船跳島環台活動，5日自蘇澳港出發，預定以28天時間，以逆時針跳島繞行台灣1圈1939公里，極為辛苦，每段航程，都有不同學校參加，對參加學生也是不一樣體驗與特別的學習過程。

黃建榮表示，此次跳台環台活動中，總共串聯有各縣市36所學校、460名師生組成海洋永續行動聯盟，其中以澎湖6所國小最多，透過環台海上實地航程，了解海洋生態與海漂廢棄物等，以行動為海洋盡份心力。