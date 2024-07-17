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36校接力帆船環台抵澎 搭載澎湖6校學童親近海洋

中央社／ 澎湖縣17日電
宜蘭岳明國中小學辦理帆船跳島環台活動，17日載著澎湖合橫等國小學童一起前往望安與七美海域從事海洋公民科學教育。中央社
宜蘭岳明國中小學辦理帆船跳島環台活動，17日載著澎湖合橫等國小學童一起前往望安與七美海域從事海洋公民科學教育。中央社

宜蘭岳明國中小學辦理帆船跳島環台活動，「光腳號」與「阿莫號」2艘帆船抵澎，今、明2天搭載合橫等6校國小學童，一起前往望安與七美海域，透過航程親近海洋、了解海洋生態及海漂廢棄物等。

宜蘭岳明國民中小學校長黃建榮表示，4年前曾辦過跳島計畫航行環島一圈，今年再度發起36校，以「光腳號」、「阿莫號」2艘帆船以接力方式繞行台灣行動，前天晚間來到澎湖，今、明2天前往望安、七美等離島，澎湖合橫、文光、風櫃、望安、七美及雙湖6所國小師生也將隨船前往，一起在海上進行海洋公民科學教育交流。

黃建榮指出，宜蘭岳明國民中小學帆船跳島環台活動，5日自蘇澳港出發，預定以28天時間，以逆時針跳島繞行台灣1圈1939公里，極為辛苦，每段航程，都有不同學校參加，對參加學生也是不一樣體驗與特別的學習過程。

黃建榮表示，此次跳台環台活動中，總共串聯有各縣市36所學校、460名師生組成海洋永續行動聯盟，其中以澎湖6所國小最多，透過環台海上實地航程，了解海洋生態與海漂廢棄物等，以行動為海洋盡份心力。

宜蘭 小學 澎湖

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