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嘉大生資師生赴韓猛禽交流 繫放25隻赤腹鷹13隻灰面鵟鷹

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
金漢圭博士（左二）指導猛禽繫放的過程（繫放相關活動經過合法申請並通過當地政府許可）。圖／嘉義大學提供
金漢圭博士（左二）指導猛禽繫放的過程（繫放相關活動經過合法申請並通過當地政府許可）。圖／嘉義大學提供

嘉義大學生物資源學系助理教授蔡若詩率領嘉大學生與台灣猛禽研究會研究員，至韓國與首爾大學、慶應大學進行猛禽繫放研究交流，並實地繫放25隻赤腹鷹及13隻灰面鵟鷹，參與東亞數量最多的遷移猛禽衛星追蹤研究開創新頁，提升師生視野、增廣見聞。

蔡若詩一行10人於6月30日至7月11日於韓國進行為期12天的「韓國遷移猛禽繫放教學工作坊暨首爾大學及慶熙大學國際研究交流」活動。此行在嘉大高等教育深耕計畫A主軸「教師教學與學生學習國際交流」項目下，讓師生有機會在暑期期間至國外提升視野，增廣見聞。

嘉大師生交流團先到首爾大學森林學系崔昶溶（Dr. Chang-Yong Choi）博士主持的野生動物研究室，以及慶熙大學生物學系金漢圭（Dr. Hankyu Kim）博士主持的鳥類研究室，針對遷移猛禽相關課題研討。嘉大、首爾、慶熙3校研究生分別針對各自研究題目以全英文方式口頭報告及交流，隨後在2名教授協助下，前往韓國北部接近南北韓非軍事區的京畿道漣川郡進行一周的猛禽繫放野外實務操作工作坊，共繫放25隻赤腹鷹及13隻灰面鵟鷹，為3校研究團隊參與東亞數量最多的遷移猛禽之衛星追蹤研究開創新頁。

首爾大學崔昶溶表示，2019年起開始與蔡若詩一同研究赤腹鷹遷移生態學，這次更加入金漢圭博士團隊，研究物種也增加了台灣過境期常見的灰面鵟鷹，非常期待新團隊與新物種所得到的研究成果。金漢圭表示，過往的合作模式都僅止於有經驗的研究人員，這次擴大進行三方的猛禽繫放教學工作坊，更有助於訓練3校學生達到技術傳承的效果。

生物資源學系碩士班二年級蕭姓學生表示，不管是執行野外調查，還是規劃行程、團體的生活起居，或是單純的分享彼此的研究，都像一面鏡子，可以重新審視自己哪裡還有應該學習的地方，這些都是在學校生活中無法發掘的。

碩士班一年級梁姓學生表示，當處於生活背景、語言差異或是民族性不同的情況下，彼此能夠對於共同的目標以不同的視角或是看法，一起提出意見或是建議來解決問題，是難得的經歷。

長期投入遷移猛禽生態研究的蔡若詩表示，這趟國際交流有助於學生將課堂上的理論知識應用到實務研究，也能提升學生英文溝通能力，擴展國際視野。與韓國頂尖大學的跨國跨校合作，培養了學生在團隊中協作和領導的技能，也提升嘉大師生學術競爭力，三方在這次的交流中都有非常多的收穫。

嘉大生資系學生進行英文口頭報告。圖／嘉義大學提供
嘉大生資系學生進行英文口頭報告。圖／嘉義大學提供
研究人員一同討論發報器安裝細節，圖中為金漢圭博士，右為嘉義大學生物資源學系助理教授蔡若詩。（繫放相關活動經過合法申請並通過當地政府許可）。圖／嘉義大學提供
研究人員一同討論發報器安裝細節，圖中為金漢圭博士，右為嘉義大學生物資源學系助理教授蔡若詩。（繫放相關活動經過合法申請並通過當地政府許可）。圖／嘉義大學提供
猛禽工作坊成員於研究地漣川郡合影。圖／嘉義大學提供
猛禽工作坊成員於研究地漣川郡合影。圖／嘉義大學提供
金漢圭博士（右）介紹慶熙大學自然史博物館的鳥類典藏。圖／嘉義大學提供
金漢圭博士（右）介紹慶熙大學自然史博物館的鳥類典藏。圖／嘉義大學提供
嘉大與韓國首爾、慶熙大學三校師生聯合研討會後合影。圖／嘉義大學提供
嘉大與韓國首爾、慶熙大學三校師生聯合研討會後合影。圖／嘉義大學提供

嘉大 首爾

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