公東高工學生奮學3年 考取國立大學機械工程系榜首

台東公東高工機械科學生陳信享3年勤學，以優異成績錄取國立虎尾科技大學機械工程系全國榜首。他開心說，未來在工作及學業將傾盡全力，期許自己未來能夠回饋社會。

陳信享，自己知道家境不富裕，所以要花更多時間、更努力的讀書學技術，學校給他這環境，能一再挑戰自己，參加不少競賽，拿到許多證照，希望在大學日子裡，知識與技術能更上一層。

國立虎尾科技大學日前公布113學年度榜單，來自台東公東高工機械科學生陳信享脫穎而出，成為虎尾科大機械工程系全國榜首，學校得知消息，師生都與有榮焉。

機械科主任潘哲言表示，陳信享家中經濟狀況清寒，在家中身兼父職協助母親分擔家務並細心陪伴、照顧外祖母。在這種艱苦環境中，他積極學習、孝順表現與服務精神，值得稱許。

陳信享在校3年間，代表學校參加全國高中專題競賽決賽佳作、小論文競賽甲等、去年全國高中職創意發明競賽及全縣青少年發明展，均獲得優異成績。也陸續考取了機械加工丙級、乙級證照。