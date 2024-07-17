建中樂旗聯隊前進日本 登早稻田大學大隈講堂交流

台北市立建國高級中學樂旗聯隊獲日本行進管樂吹奏部金賞東京各校邀請，15日至23日與日本東京行進樂旗隊金賞學校交流，今天登上知名的早稻田大學大隈講堂，與該校應援部吹奏樂團交流。

建中樂旗聯隊以建中樂旗隊為主體，這次有10所學校、共57名隊員到日本交流，包含參訪早稻田大學、「翡翠騎士」東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，以及東海大學附屬高輪台高等學校等。

建中樂旗聯隊今天在早稻田大學紀念該校創辦人大隈重信的大隈記念講堂，演奏太魯閣族民的敘事詩「狩獵的歌」及Ratafia兩曲。

前者是日本作曲家八木澤教司所作，採用台灣太魯閣族民謠為作曲元素；後者是比利時作曲家威里弗蘭森（Willy Fransen）所作，曲名原意為「水果酒」，有「祝君健康、幸福」的含意。

早稻田大學應援部吹奏樂團表演融合日本特有的應援（啦啦隊）文化，旗隊、管樂、吹奏樂等表演，洋溢青春活力。表演成員除了日本學生外，還有赴日攻讀理工科的台灣留學生鄭翔安。

早稻田大學學生勝真優美、西村禮緒奈擔任司儀，介紹台日團隊表演的曲目、內容。

表演結束後，西村禮緒奈告訴中央社：「建中學生的表演讓我很感動，我們也很希望能像他們一樣有好表現。真的學到了很多。」她與勝真優美都說，如果有機會，很想到台灣表演。

建中樂旗聯隊隊長周郁翔表示：「很感謝早稻田大學願意給我們交流的機會。看到他們的演出，覺得很厲害、很有活力，讓我感到很震撼。」

早稻田大學正舉行期末考，今天參與表演的早稻田大學學生是趁空檔前來交流，有些人表演結束後，立刻趕去考期末考。對此，周郁翔很感動。

早稻田大學教授江正殷表示，過去登上大隈講堂演講的台灣人，只有海峽交流基金會前董事長辜振甫及諾貝爾化學獎得主李遠哲。建中樂旗隊這次登上大隈講堂表演，實屬難得。

建中樂旗隊家長後援會會長陳欣玫說，很榮幸早稻田大學提供這麼好的場地，讓學生在此演出。尤其過去只有兩位台灣人登上大隈講堂，這讓樂旗聯隊學生非常開心。

建中樂旗隊已有41年歷史，以引進美式行進樂隊風格聞名，曾在2022年世界音樂大賽（WMC）獲得季軍，並在2023年世界樂旗大賽（WAMSB）獲得榮譽金獎亞軍、最佳旗隊冠軍、最佳指揮亞軍及街道遊行比賽總冠軍。