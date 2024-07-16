國小9月起「班班有鮮奶」？教部：偏遠校可能改保久乳

政府預計9月起讓國小學童每周喝2次國產乳品，教育部次長張廖萬堅表示，目前正在盤點各校需求，學生如果不適合喝牛乳，也可選擇豆奶（豆漿）；偏遠學校可能會改成保久乳。

教育部今天在宜蘭縣召開113年度全國教育局處長會議，會後記者會上被問及牛乳議題，張廖萬堅表示，教育部目前正配合農業部，各縣市將於7月底完成盤點，確定乳品需求的數量。

對於有乳糖不耐症或不適合喝牛乳的學童，張廖萬堅表示，有開放選擇豆奶（豆漿），作為替代的營養品。至於偏遠學校，則因考量運輸、保存等問題，會請各校評估，如果不適合供應鮮乳，則會供應保久乳。

張廖萬堅表示，行政院明天將召開協調會，但規畫時程已確認9月上路，每周2次，預計的供應次數會在年底以前達成，「一定不會打折。」

媒體問及，這一波供應牛乳政策，為何幼兒園只涵蓋公立國小的附幼。張廖萬堅解釋，幼兒園供餐有很大的自主權，許多園所已經有供應牛乳，不過縣市可再調查學前教育階段的需求，提出後於第二階段評估調整政策。