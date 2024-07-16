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新竹縣「生多校少」！113學年國中新生擬增 縣府增班增校緩解入學需求

中央社／ 新竹縣16日電
新竹縣政府今天表示，新竹縣113學年度預估增加6、700人，竹北地區除東興、勝利、博愛等國中的國一都增班，新建的文興國中B棟校舍近完工，預計可招收7至8班，緩解入學需求。國中會考示意圖。圖／聯合報資料照
新竹縣政府今天表示，新竹縣113學年度預估增加6、700人，竹北地區除東興、勝利、博愛等國中的國一都增班，新建的文興國中B棟校舍近完工，預計可招收7至8班，緩解入學需求。國中會考示意圖。圖／聯合報資料照

新竹縣政府今天表示，新竹縣113學年度預估增加6、700人，竹北地區除東興、勝利、博愛等國中的國一都增班，新建的文興國中B棟校舍近完工，預計可招收7至8班，緩解入學需求。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，龍年國中新生增，新竹縣113學年度預估增加6、700人，新建的文興國中，B棟校舍接近完工，預計可招收7至8班，另在東興、勝利、博愛等國中的國一班級也都增班。

工務處長戴志君表示，文興國中（包含國中部、高中部，完全中學程序申請中）目前整體興建進度為62%，其中B棟外觀可看出客家竹編意象，呈現客家文化美學，別具特色。

戴志君指出，文興國中另外規劃在文興路二段側的A棟校舍，預計可在明年1月提前交付，另外2棟校舍也依計畫進行，預計115年第一季可全區完工。

教育局表示，文興國中B棟旁有近千坪活動中心預定地，將規劃為學生戶外活動空間和家長接送區，學生學習及活動空間與施工區域透過圍籬區隔開，保障學生就學安全。

教育局說，因應龍年國中新生，除了竹北地區增班增校，其他鄉鎮國中如二重國中、忠孝國中、新湖國中也有增班，縣府已補助增班經費，讓學校方調整現有教學空間做為增班因應。

教育局 新竹 龍年

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