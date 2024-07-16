北市中正國中管樂團 中歐管樂節演出獲奧地利媒體大篇幅報導
第25屆中歐管樂節活動，日前在奧地利史萊德明展開，來自台北市的中正國中管樂團，在「音樂長夜」表演獲得熱烈回響，當地媒體也用大篇幅介紹了這群來自台灣的音樂才女、才子。
奧地利史萊德明7月9日至13日舉辦中歐管樂節，其中7月11日周四晚上的長夜音樂會，從史萊德明到台灣共有19個樂團提供精彩表演。在奧地利舉辦了25屆的中歐管樂節，「音樂長夜」已成為施拉德明的招牌節慶。
臺北市中正國中第27屆管樂團由樂團鄒基華指揮、陳勇成老師、學校唐嘉鳳組長及後援會張延瑞會長帶領，因為中正國中歷屆參與的高水準演出，此次再度受邀參加中歐管樂節。
來自世界各地19支音樂團體在長夜音樂會四個舞台上營造了歡樂的氣氛，其中中正國中管樂團、史萊德明城市樂團、VoixxBradler樂團等的表現，更是讓觀眾讚不絕口。
此外，教堂音樂會在位於豪斯地區的教堂舉行，表演團體均由主席親自精選。中正管樂7月13日演奏的Amazing Grace，樂音迴盪在神聖的殿堂中，全場觀眾讚賞不已。
中歐管樂節是各國愛樂人士熱烈參加的盛會，中正國中管樂團和來自世界各地樂團互動，圓滿進行音樂交流與國民外交，成功打響台灣。
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