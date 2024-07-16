高雄林園國小獲全球冠軍 「機器人相撲」輾壓各國高手

高雄林園國小推動機器人教育邁入第13年，屢次出國獲獎，今年學校機械動力社首次赴澳洲參加RoboRAVE World Championships，三項比賽分奪得冠軍、季軍、亞軍與第四名，其中在「機器人相撲」項目中2名學生用機器人將對手推出場外獲得勝利，奪得世界冠軍，但其實首戰卻因感應器故障吃下敗仗，在緊急修改程式後，機器穩定發揮連勝多場奪冠。

林園國小機械動力社7月13日至7月14日參加在澳洲陽光海岸大學舉辦的2024 RoboRAVE World Championships兩天競賽，林祺淏、黃愉勝以設計組裝的機器人，在舞台上一一推倒各國機器人，獲得小學組機器人相撲世界賽冠軍；邱靖棠、黃裕宸獲得澳洲世界賽循跡國小組亞軍；黃鼎元、周忠霖獲得11歲以上組機器人相撲世界賽季軍；龍晏緹、黃意純、黃郁庭獲得澳洲世界賽循跡國小組第四名。

RoboRAVE國際機器人學術活動在美國有近20年的歷史，每年吸引上萬名學生參加，林園國小今年第一次參與賽事，派出五支隊伍，學生利用中午午休時間、假日進行練習與集訓，從硬體的設計到程式的撰寫都反覆經過多次的修改，以求可以達到更穩定的水準。

循跡賽是讓機器循線至指定地點放置乒乓球後自動返回原點，接著每次載運五顆乒乓球至指定地點投放累積積分，三分鐘內機器人需快速且準確地循線前進，還要精準投放乒乓球；LEGO SumoBot 機器人相撲賽，是在圓形場地上進行，機器人必須在限制時間內嘗試將對方機器人推出場外以獲得勝利。

林園國小校長洪琮琪表示，循跡賽在現場發現機器高度不夠需臨時修改結構，進入決賽後發現電線斷掉需要充新接線，還有相撲賽第一場就發生感應器故障的意外，最後都在緊急處理後化險為夷，「即使已經準備很充分了，還是要訓練孩子在面對危機時，要迅速冷靜下來找出問題並且解決問題」。

獲相撲賽冠軍的林祺淏、黃愉勝同學，加入社團已有4年，一開始就將目標設定在總冠軍，雖首戰遇上感應器故障而吃下敗仗，但他們沒有時間傷心，趕快重新修改程式，幸虧後來機器穩定發揮連勝五場殺入決賽，決賽再以連勝四場拿下總冠軍。林園國小推動機器人教育已13年，曾7次代表台灣出征FLL世界賽，曾獲美國機器人大賽機器人表現冠軍、澳洲國際賽程式與設計第2名。