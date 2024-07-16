彰化明星國中爆量 168人難入學

龍年國中新生暴增，彰化縣113學年度增加210人，彰化市明星學校彰興國中爆出168名設籍學生無法入學，校方已通知學生領回畢業證書。新竹縣教育局預估，龍年可能增加6、700名國中新生，研議增20班因應。新竹市8所市立國中、3所市立高中增班。各地多維持每班人數規定。

彰化縣113學年度國中學生總數28257人，與112學年度28047人相比，今年龍年多出210名學生，多校傳出爆量。彰化市總量管制明星學校彰興國中，今年爆168名新生無法入學，校方通知領回畢業證書，家長抱怨連連。

彰化縣教育處表示，校方依公告的總量管制要點，依順位依序錄取，備取學生將協助轉介至鄰近學校就讀，總量管制學校若已額滿不會增班，但其他學校若是龍年新生增加，超出規定的每班29人，學校若有閒置教室，將依教育部規定增班，不會讓班級人數超額。

新竹縣教育局長楊郡慈表示，龍年國中新生預估增加6、700人，研議增20班來因應；總量管制學校已確定增班17班，其他鄉鎮如新埔、湖口、竹東二重地區也有增班需求，確切班級數以8月1日數據為準。

楊郡慈說，各班人數依規定辦理，不會出現每班增加1、2人情況，目前已甄試教師102人，未來有不足部分，以代課老師來因應。

新竹市教育處說明，113學年度國中新生增加，竹市8所市立國中、3所市立高中增班，市府已核定1643萬元，補助學校調整校舍空間、教室設施設備。

南投縣教育處表示，適逢龍年，縣內國中整體新生人數及班級數，較112學年度增加，其中新生數增加366人，班級數增加14班。但今年畢業班級數8班，總量僅多6班，加上南投小校多，各校教室及教師安排仍有餘裕。