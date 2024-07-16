快訊

英國政治精算師？工黨打「不被討厭戰術」贏得選票

鄭捷案十年傷痛猶在 誰來拉住下一個鄭捷？

保溫瓶也有壽命！碰撞凹痕恐傷效力 一零件必劣化最好每年換

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化明星國中爆量 168人難入學

聯合報／ 記者林宛諭黃羿馨吳傑沐賴香珊／連線報導

龍年國中新生暴增，彰化縣113學年度增加210人，彰化市明星學校彰興國中爆出168名設籍學生無法入學，校方已通知學生領回畢業證書。新竹縣教育局預估，龍年可能增加6、700名國中新生，研議增20班因應。新竹市8所市立國中、3所市立高中增班。各地多維持每班人數規定。

彰化縣113學年度國中學生總數28257人，與112學年度28047人相比，今年龍年多出210名學生，多校傳出爆量。彰化市總量管制明星學校彰興國中，今年爆168名新生無法入學，校方通知領回畢業證書，家長抱怨連連。

彰化縣教育處表示，校方依公告的總量管制要點，依順位依序錄取，備取學生將協助轉介至鄰近學校就讀，總量管制學校若已額滿不會增班，但其他學校若是龍年新生增加，超出規定的每班29人，學校若有閒置教室，將依教育部規定增班，不會讓班級人數超額。

新竹縣教育局長楊郡慈表示，龍年國中新生預估增加6、700人，研議增20班來因應；總量管制學校已確定增班17班，其他鄉鎮如新埔、湖口、竹東二重地區也有增班需求，確切班級數以8月1日數據為準。

楊郡慈說，各班人數依規定辦理，不會出現每班增加1、2人情況，目前已甄試教師102人，未來有不足部分，以代課老師來因應。

新竹市教育處說明，113學年度國中新生增加，竹市8所市立國中、3所市立高中增班，市府已核定1643萬元，補助學校調整校舍空間、教室設施設備。

南投縣教育處表示，適逢龍年，縣內國中整體新生人數及班級數，較112學年度增加，其中新生數增加366人，班級數增加14班。但今年畢業班級數8班，總量僅多6班，加上南投小校多，各校教室及教師安排仍有餘裕。

彰化 龍年

延伸閱讀

宜蘭學生小帆手串連全台接力環島航行 彰化學生加入海洋教育

陸生拿假學歷赴港就學 港媒：已蔓延至大學部

補習班負責人成狼師遭廢止還繼續招生 屏縣重罰25萬元

港媒：陸生用假學歷赴港報讀已延燒至大學部

相關新聞

宜蘭學生小帆手串連全台接力環島航行 彰化學生加入海洋教育

宜蘭岳明國中小學生小帆手串連全台濱海與離島36所中小學進行28天接力環島航行，今天與苗栗竹南國中師生來到彰化縣沿海再與芳...

行政工作不減量反加量 年輕老師「大逃亡」不願意接行政難擋

暑假期間，高中職陸續有上級來做職安等訪視，也提出許多改善建議，台南市有老師埋怨，現在許多規定都入法，除了資安、職安還有食...

彰化明星國中爆量 168人難入學

龍年國中新生暴增，彰化縣113學年度增加210人，彰化市明星學校彰興國中爆出168名設籍學生無法入學，校方已通知學生領回...

龍年國中增班 中市100變80遭投訴

龍年國中入學爆滿，台中市今年國中原本預計約增100班，但最後僅80班。台中市教育產業工會投訴，過去每班學生30人，若超出...

寶來國中以原民歌謠 獲國際合唱賽民謠組金牌

高雄市寶來國中與嘎呼拉斯兒少合唱團今年遠赴紐西蘭奧克蘭市參加國際最大的合唱比賽「世界合唱大賽」，用原住民歌聲結合舞蹈，在...

天籟美聲為國爭光 竹縣桃山國小奪世界合唱大賽金質獎

新竹縣五峰鄉桃山國小合唱團，近日遠赴紐西蘭參加「第13屆世界合唱大賽-World Choir Games」，以天籟美聲勇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。