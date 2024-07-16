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龍年國中增班 中市100變80遭投訴

聯合報／ 記者陳秋雲朱冠諭／連線報導

龍年國中入學爆滿，台中市今年國中原本預計約增100班，但最後僅80班。台中市教育產業工會投訴，過去每班學生30人，若超出可增設1班，今年教育局卻以「不增班」為原則，要求各班上限提高到35人，但多校已增聘代理教師，難道要把人辭退？中市教育局表示，每班30人是原則，龍年導致國中大幅增班，部分學校教室不足，才決定零星人數不增班。

桃園市教育局表示，今年國中新生預估大增4千人，主要是龍年因素，桃園實施總量管制，年初已盤點校內空間評估增班，以最大化招收學區內學生，部分學校因校內空間無法增班，才提高班級學生數。

中市教育產業工會表示，台中市各國中預估班級數時，以每班不超過30人計算，一旦超出就多增1班，例如210人開7班，若211人開8班，過去教育局都未打回票，113學年度卻要求各國中，超出1、2人者已不增班為原則，要求各校自行控管，班級人數在35人以內者，均報准不增班。

工會理事長林碩杰說，各校4月新生報到、6月依推估班級數計算教師員額、甄選代理教師，現在已7月，新學年馬上開始，教育局卻不依慣例處理，各校得辭退已招聘的教師，影響許多教師權益；據了解教育局因財政考量，才打破慣例，2022年虎年學生數少，當時市長盧秀燕以不減班因應，減少超額教師，龍年希望也依慣例處理。

中市教育局表示，每班30人是原則，都會區人口集中，每班在35人以下，可專案報准不增班，例如市區居仁國中教室不足，每班可招收31至35人；虎年不減班、龍年不增班，都是顧及隔年學生數，減少班級數變動，降低缺額、超額教師，與財務無關。

教育局表示，今年國小減90多班，國中增80班，整體經費落差不大，編班作業目前核定中；各校招聘代理教師，應在班級數、員額核定後再進行，將盡速核定各校班級數及員額，以利各校作業。

代理教師 教育局 龍年

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