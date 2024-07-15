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宜蘭學生小帆手串連全台接力環島航行 彰化學生加入海洋教育

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
宜蘭岳明國中小學師生今天與苗栗竹南國中師生來到彰化縣沿海，再與芳苑鄉草湖國中、芳苑國小師生會合，出海參觀彰化外海離岸風場並進行海洋科學教育。圖／芳苑鄉公所提供
宜蘭岳明國中小學師生今天與苗栗竹南國中師生來到彰化縣沿海，再與芳苑鄉草湖國中、芳苑國小師生會合，出海參觀彰化外海離岸風場並進行海洋科學教育。圖／芳苑鄉公所提供

宜蘭岳明國中小學生小帆手串連全台濱海與離島36所中小學進行28天接力環島航行，今天與苗栗竹南國中師生來到彰化縣沿海再與芳苑鄉草湖國中、芳苑國小師生會合，出海繞行參觀彰化外海離岸風場並進行海水檢測採集等海洋科學教育。

法國電力再生能源台灣市場總經理張明侖、蔚藍海彰化離岸風電風場總監homas Hidden與彰化縣芳苑鄉鄉長林保玲等人今天在彰化崙尾灣漁港迎接宜蘭岳明國中小的小帆手們抵達環島航行的彰化第八站。

宜蘭岳明國中小校長黃建榮為了讓更多台灣偏鄉離島學童能同遊大海、保護海洋，籌備4年，今年串連全台濱海與離島36所中小學、460多位親師生，將以28天接力方式進行環島航行1939公里的挑戰。

環島的兩艘大型帆船「阿莫號」與「光腳號」化身為海洋行動教室，在航行過程中讓參與的師生進行海洋表層塑膠微粒、海水溶氧與pH值等調查。黃建榮說，環島計畫希望培育學生自主學習與解決問題的能力，並落實身為海洋公民的精神。

也因法國電力再生能源加入，促成了苗栗竹南國中、彰化草湖國中與芳苑國小共20名師生的參與，並新增彰化鹿港航點，宜蘭岳明國中小的小帆手7月5日自蘇澳啟航，今天清晨從金門乘著同為法國製造的大型帆船「阿莫號」抵達位於彰化縣鹿港鎮的崙尾灣漁港，企業代表與學生們一同揚帆出海巡航後，也走訪鹿港玻璃媽祖廟，並於鹿港老街用餐交流。

張明侖表示，離岸風電本身就是一個與海洋生態及海上居民共存共榮的產業，不論是正在開發中的「蔚藍海彰化離岸風電計畫」或是已通過環評的「蔚藍海苗栗離岸風計畫」，法國電力再生能源都相當注重開發場域的生態維護及周邊居地的民生與經濟發展，此次也很榮幸以實際行動協助偏鄉孩子們圓夢。

林保玲說，這是一場勇氣之旅、夢想起航的活動，芳苑鄉的孩子們有機會與宜蘭岳明國中小的學生接力環島，孩子們的勇氣與堅持，讓大家深受感動。

芳苑鄉鄉長林保玲等人今天也陪同岳明國中小學、芳苑鄉草湖國中、芳苑國小師生等出海參觀彰化外海離岸風場並進行海洋科學教育。圖／芳苑鄉公所提供
芳苑鄉鄉長林保玲等人今天也陪同岳明國中小學、芳苑鄉草湖國中、芳苑國小師生等出海參觀彰化外海離岸風場並進行海洋科學教育。圖／芳苑鄉公所提供

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