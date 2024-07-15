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竹縣桃山國小美聲 紐西蘭世界合唱大賽奪金質獎

中央社／ 新竹縣15日電

新竹縣政府表示，五峰鄉桃山國小合唱團日前到紐西蘭參加「第13屆世界合唱大賽－World Choir Games」奪公開組童聲合唱組金質獎，為台灣爭光。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，五峰鄉桃山國小合唱團日前到紐西蘭參加「第13屆世界合唱大賽－World Choir Games」，獲公開組童聲合唱組金質獎，並在會場上揮舞泰雅布，現場高喊「台灣、台灣、台灣」，令人動容。

擔任桃山國小合唱團伴奏的許子凡主任表示，桃山國小合唱團團員共25人，團員年齡為8至16歲，為參與此次賽事，團員努力練唱，從今年寒假後都犧牲假日練習，相當認真。

桃山國小合唱團指揮老師廖念慈指出，因應賽事規定，準備不同語言的比賽歌曲，除有泰雅族語「uya（跳舞）」及客家歌曲「花樹下」，還準備匈牙利民謠Túrót ëszik a cigány及英語、拉丁語混合的歌謠The water dance of lluvia。

廖念慈指出，團員不畏困難，透過反覆練習，每首曲子在音準或節拍都能掌握精準，得到評審一致肯定，獲得佳績。

桃山國小校長蘇美娟表示，讓泰雅孩子乘著歌聲的翅膀，展現具生命力的天籟童聲，繚繞於國際舞台，也讓更多人聽見台灣的在地美聲。

新竹 泰雅族 紐西蘭

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