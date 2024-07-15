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寶來國中以原民歌謠 獲國際合唱賽民謠組金牌

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市寶來國中合唱團參加國際最大的合唱比賽「世界合唱大賽」，用原住民歌聲結合舞蹈，在250組參賽隊伍中奪得「民謠與原住民音樂舞蹈組」金牌獎。圖／高雄市教育局提供
高雄市寶來國中合唱團參加國際最大的合唱比賽「世界合唱大賽」，用原住民歌聲結合舞蹈，在250組參賽隊伍中奪得「民謠與原住民音樂舞蹈組」金牌獎。圖／高雄市教育局提供

高雄市寶來國中與嘎呼拉斯兒少合唱團今年遠赴紐西蘭奧克蘭市參加國際最大的合唱比賽「世界合唱大賽」，用原住民歌聲結合舞蹈，在250組參賽隊伍中奪得「民謠與原住民音樂舞蹈組」金牌獎，讓世界聽見台灣原住民的悠揚天籟，也讓寶來國中合唱團成為連續三年蟬聯金牌的國際合唱團，全體隊員獲獎當下熱淚盈眶。

寶來國中合唱團昨天奪得大賽「民謠與原住民音樂舞蹈組」金牌獎，讓臺灣與高雄市旗登上國際舞台，成為連續三年蟬聯金牌的國際合唱團。寶來國中校長潘如萍說，今年再度榮獲金牌相當不易，學生們賽前不斷練習，歷經舟車往返，當寶來國中歌聲在決賽舞台上出現，令人相當感動，尤其原住民舞蹈瞬間獲得評審目光。

此外，嘎呼拉斯兒少團這次也在兒童組為台灣榮獲銀牌獎，現場也贏得不少國際友人大聲歡呼。尼布恩合唱團參加的民謠與原住民音樂有伴奏組、當代音樂混聲組比賽，將從7月17日展開賽程。寶來國中合唱團、嘎呼拉斯兒少合唱團集結建山國小、荖濃國小、新威國小、龍興國小、六龜高中將於7月17日回到台灣。

「世界合唱大賽」是國際最大的合唱比賽，今年於7月10日到21日在紐西蘭奧克蘭市舉行，吸引全球40國、超過250組參賽隊伍報名，共11,000名歌手參加，超過250個參賽合唱團體帶來來自世界幾乎每個地區的各種聲樂與音樂風格，兩週的聽覺、視覺盛宴，讓全球頂尖合唱團齊聚一堂。

高雄市寶來國中合唱團參加國際最大的合唱比賽「世界合唱大賽」，用原住民歌聲結合舞蹈，在250組參賽隊伍中奪得「民謠與原住民音樂舞蹈組」金牌獎。圖／高雄市教育局提供
高雄市寶來國中合唱團參加國際最大的合唱比賽「世界合唱大賽」，用原住民歌聲結合舞蹈，在250組參賽隊伍中奪得「民謠與原住民音樂舞蹈組」金牌獎。圖／高雄市教育局提供
高雄市寶來國中合唱團參加國際最大的合唱比賽「世界合唱大賽」，用原住民歌聲結合舞蹈，在250組參賽隊伍中奪得「民謠與原住民音樂舞蹈組」金牌獎。圖／高雄市教育局提供
高雄市寶來國中合唱團參加國際最大的合唱比賽「世界合唱大賽」，用原住民歌聲結合舞蹈，在250組參賽隊伍中奪得「民謠與原住民音樂舞蹈組」金牌獎。圖／高雄市教育局提供

原住民 金牌 音樂

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