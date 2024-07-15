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2024文博會來了 文化部公布「寶島百面」主題及主視覺

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部公布2024灣文博會「寶島百面」主題及主視覺。主視覺元素以崁頂射火馬連結過去及未來，有著祈福、祈願的意義。圖／文化部提供
文化部公布2024灣文博會「寶島百面」主題及主視覺。主視覺元素以崁頂射火馬連結過去及未來，有著祈福、祈願的意義。圖／文化部提供

2024台灣文博會即將在8月23日至9月1日於台南盛大登場。文化部今（15）日公布文博會的主題為「寶島百面」，企圖探索台灣多元文化的豐富性，並呼應文化部「1624台灣歷史教室」的核心精神，期待打造本屆文博會為「百面趣味」，絕對有趣的大型歷史教室。主視覺則運用象徵「百面」的連續幾何圖紋，賦予文化全新樣貌。

文化部表示，作為國內最具代表性的文創博覽會，今年移師台南不僅是場域的改變，更是代表台灣在1624年與世界相遇滿400年的重要歷史印記。主題「寶島百面」聚焦在以「歷史」為方法的文化實踐，藉由匯集多元的微型歷史，更首次將文化策展及商展交織呈現。「百面」從台語發音「pah-bīn」來看，意為「百分之百、充滿信心」的絕對肯定；而從華文字面來看，則可視為「寶島充滿百變的多樣性」，其「多樣性」的構成，更來自交互串聯所產生的量變與質變。

主視覺由台南設計團隊「毛毛雨設計」操刀，主要的3個視覺圖形輪廓靈感來自臺南的歷史場域及文化資產，包含孔廟、傳統工藝金銀細工、後壁崁頂特有無形文化資產射火馬。視覺元素巧妙融入取樣自臺南圓環市景的環形文字，傳統文化符號與日常生活相互呼應，象徵生活裡的文化資產俯拾即是。

主視覺中3個連續幾何圖紋的運用，形似燈籠骨架的半月型圖樣代表日夜更迭，象徵隨著時間遞嬗的文化傳承；傳統建築裡的磚瓦轉化為編織的圖形，代表歷史的累積與傳統工藝精神；如同燃香香煙冉冉向上的圖形，象徵向上追求的積極思維。

色彩運用上，打破以往府城較常見的沉穩色彩，透過3個鮮明的配色，型塑出屬於這塊土地的3種意象，粉藍配色代表「多元視角的交流碰撞」、粉綠配色象徵「充滿活力的創意量能」，以及藍綠配色代表「兼容並蓄的文化細胞」。

2024台灣文博會將於8月23日起在臺南文創園區、321巷藝術聚落等地起跑，8月26日起再於台台南會展中心擴大展開文化策展、IP授權及文創品牌商展等活動。官網於即日起同步上線，並將陸續公布文博會各項精彩亮點，歡迎持續關注官網及臉書專頁公告。

●2024台灣文博會官網：https://creativexpo.tw；文博會臉書專頁：https://www.facebook.com/creativexpo.tw/

台南 文化資產 臺南

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