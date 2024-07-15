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天籟美聲為國爭光 竹縣桃山國小奪世界合唱大賽金質獎

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
桃山國小合唱團近日遠赴紐西蘭參加「第13屆世界合唱大賽」，以天籟美聲勇奪公開組童聲合唱組《金質獎》，為台灣爭光。圖／翻攝臉書桃山國小合唱團
桃山國小合唱團近日遠赴紐西蘭參加「第13屆世界合唱大賽」，以天籟美聲勇奪公開組童聲合唱組《金質獎》，為台灣爭光。圖／翻攝臉書桃山國小合唱團

新竹縣五峰鄉桃山國小合唱團，近日遠赴紐西蘭參加「第13屆世界合唱大賽-World Choir Games」，以天籟美聲勇奪公開組童聲合唱組《金質獎》，再次響徹國際；上周五為國爭光的一刻，他們在舞台上揮舞泰雅布，高喊「台灣！台灣！台灣！」令人動容。

這是桃山國小合唱團繼去年參加7月於新加坡舉行的2023第7屆新加坡國際合唱比賽榮獲金質獎後，再一次勇奪金質獎佳績，讓全世界聽到溫潤動人、富有生命力的泰雅童聲。昨消息傳回部落，族人非常振奮並引以為榮。

合唱團官網PO文：「我們不能揮舞國旗，但我們揮舞泰雅布，我們熱切高喊台灣！台灣！台灣！謝謝台灣讓我們驕傲，也願台灣為我們驕傲。」網友也紛紛留言表達祝賀之意，並說「你們辛苦了，台灣以你們大家為榮，真棒！」

校方表示，合唱團員合計25人，於本月6日出國比賽，主辦單位限制年齡是16歲以下，因此除了校內二到六年級學生外，目前已就讀鄰近國中的桃山合唱團畢業生也多人返校參加。為了這次比賽，孩子們非常努力練唱，除每天上午10點10分至10點30分、下午3點30分至4點15分，兩個下課練習外，從今年寒假後每周六、日都犧牲假日回來練習，非常感謝家長的支持。

合唱團指揮老師廖念慈指出，為因應賽事規定，需準備不同語言的比賽歌曲，除了泰雅族語「uya (跳舞)」、客家歌曲「花樹下」，還有匈牙利民謠「Túrót ëszik a cigány」以及英語、拉丁語混合的歌謠「The water dance of lluvia」，桃山孩子們不畏困難，每首曲子都能掌握精準，所以能得到評審一致的肯定。

校長蘇美娟表示，非常感謝和泰集團「原夢國家隊」公益計畫，自2022年贊助桃山國小合唱團。去年挹注全額的經費讓桃山孩子遠赴新加坡參加2023第7屆新加坡國際合唱節合唱比賽；今年更贊助700萬元予嘉興國小、桃山國小，讓桃山孩子再度出國比賽圓夢。

桃山國小合唱團以天籟美聲，勇奪「第13屆世界合唱大賽」，公開組童聲合唱組《金質獎》，為台灣爭光。圖／翻攝臉書桃山國小合唱團
桃山國小合唱團以天籟美聲，勇奪「第13屆世界合唱大賽」，公開組童聲合唱組《金質獎》，為台灣爭光。圖／翻攝臉書桃山國小合唱團
位在五峰鄉清泉溫泉區的桃山國小，以天籟美聲再次為台灣爭光；消息傳回部落，族人非常振奮並引以為榮。記者吳傑沐／攝影
位在五峰鄉清泉溫泉區的桃山國小，以天籟美聲再次為台灣爭光；消息傳回部落，族人非常振奮並引以為榮。記者吳傑沐／攝影
上周五比賽結果出爐前，合唱團的團員們也在會場彼此加油打氣，希望能獲得好成績。圖／翻攝臉書桃山國小合唱團
上周五比賽結果出爐前，合唱團的團員們也在會場彼此加油打氣，希望能獲得好成績。圖／翻攝臉書桃山國小合唱團
上周五「第13屆世界合唱大賽」結果出爐後，合唱團的團員們也在會場開心合影。圖／翻攝臉書桃山國小合唱團
上周五「第13屆世界合唱大賽」結果出爐後，合唱團的團員們也在會場開心合影。圖／翻攝臉書桃山國小合唱團
上周五比賽結果出爐揭曉，桃山國小合唱團以天籟美聲勇奪「第13屆世界合唱大賽」公開組童聲合唱組《金質獎》，再次響徹國際。圖／翻攝臉書桃山國小合唱團
上周五比賽結果出爐揭曉，桃山國小合唱團以天籟美聲勇奪「第13屆世界合唱大賽」公開組童聲合唱組《金質獎》，再次響徹國際。圖／翻攝臉書桃山國小合唱團

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