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屏榮高中帶領 霧台國小畫說88風災
屏東縣屏榮高中多媒體設計科師生，繼去年彩繪霧台鄉神山部落，今年暑假再度到霧台鄉當志工，將霧台國小創作繪本「編織彩虹」中描繪八八風災後部落族人重建歷程，畫在學校風雨球場牆面，歷時4天，彩繪36幅壁畫、29名師生共創，有學生小時候歷經風災搭怪手渡河下山，成為其中一幅，也體認凡事做好萬全準備。
屏榮高中多媒體設計科設立的「媒你不可」社團，學生們利用社團籌備暑假到霧台國小彩繪校園壁畫，4天住在霧台國小教室打地鋪，一年級學生游程伃說，這次參與讓她對原民文化有更深入了解。
多媒體設計科主任高嘉君說，創作前帶領學生導讀「編織彩繪」繪本，今年是八八風災15年，許多學生對風災印象模糊，將繪本內容文字，描述風災斷橋、直升機失事，族人們重建歷程，重新編繪36幅壁畫。
二年級學生杜恩瀚來自霧台鄉，第二次參與壁畫，他說，八八風災時他才2歲，橋被沖毀了，他搭怪手挖土機渡河到山下避難，腳還卡在泥濘中，他將當時印象畫出來，也從災害中學習，不要有僥倖心態。二年級的梁馨云說，在學校畫畫都是畫在紙上，畫在牆壁上要控制油漆流動性是一大挑戰。
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