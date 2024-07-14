快訊

自己人提的連署加嚴都擋？民進黨恐是怕不能操作罷免

Android陣營一個個搶進摺疊機 為何蘋果不敢輕易嘗試？

獨／被扁點名讓他跟燦收押的法官 當事人：平常心看每一案

個別化調整教學 蔡佩津助特教生克服學習困難

中央社／ 台北14日電

台東縣豐年國小擔任特教老師期間，蔡佩津因應個別學生狀況調整教學方法，幫助學生解決學習困難，進而找到自我價值，獲選教育家人物典範。

教育部今天發布新聞稿指出，蔡佩津在國中曾面對升學壓力，還遭遇同學霸凌排擠，在她情緒最低潮時，幸虧遇到老師張立宛伸出援手，接住她的情緒，這也讓蔡佩津堅定她成為老師的志向。

在台東縣豐年國小擔任特殊教育老師期間，面對有各種學習障礙的學生，蔡佩津從來不會低估他們，反而訂下明確的教學目標，希望學生能夠找到自我的價值，知道自己能夠做到什麼，擁有什麼能力，如何可以為這個社會做出貢獻。

「雖然他們有限制，可是這些限制不能成為他們無法成功的理由。」蔡佩津曾帶過1名有輕度智能障礙的學生，並教會他數學中的除法，普通班老師訝異分享，這名特殊生竟在普通班教同學除法，許多小朋友看到這名特殊生在資源班學習變厲害，直呼也想到資源班上課。

由於特教生涵蓋不同障礙類別，每個孩子都有自己學習上的困難，蔡佩津為了發掘他們的天賦，會先瞭解孩子的狀況，再個別調整教學方法，例如為識字困難的學生在考試時提供參考字庫，為閱讀緩慢的學生把題目一題題念出來，透過這樣的協助，有的孩子甚至可以在班上考到前3名。

蔡佩津表示，「不去看見孩子的障礙，而是看見他們的能力」，她希望孩子可以發現自己是有價值的，而不是沒有產能的人；當他們發現自己原來是可以學習的，甚至能學得比同學還好，眼睛都是發亮的。

台東 情緒 資源班

延伸閱讀

竹縣議員助特教生學獨輪車 提升專注力

特教生無法讀滿額國中 新北：周邊校可就近入學

板橋某國小爆特教生遭施暴 師還威脅「下個就是你」

資源班、巡迴輔導班統一規範師生比 教育部估再增2550師

相關新聞

逾50高中生赴日交流 建中樂旗隊將在東京街頭演奏台灣民謠

去年在世界樂旗大賽榮獲多項殊榮的建中樂旗隊，明天（15日）將啟程前往日本交流，除了與日本樂隊交流參訪外，更準備多首台灣民...

「編織彩虹」霧台國小風災繪本 屏榮高中師生彩繪壁畫

屏榮高中多媒體設計科師生，繼去年彩繪霧台鄉神山部落，今年暑假再度到霧台鄉當志工，將霧台國小創作繪本「編織彩虹」，描繪八八...

校園新鮮事／嘉縣中埔國小教師吳素香 帶領學生「幹大事」

小學生也能改變社會！嘉義縣中埔國小教師吳素香熱中教育，8年來帶領學生組成「公民行動方案小隊」，向縣府提案爭取經費，解決校...

廣角鏡／宜蘭3校40師生體驗航海王

宜蘭縣岳明國中小學攜手36校展開「航向蔚藍」計畫，光腳號、阿莫號帆船前天從馬祖駛向金門水頭港海域，航行過程因頂風、修正航...

金門柏村國小辦音樂會重溫父母的懷舊卡通歌曲 獲熱烈回響

「爸爸媽媽那個年代流行什麼歌，你知道嗎？」金門縣金湖鎮的柏村國小今天舉辦了一場很特別的豎笛音樂會，以「悠遊樂海憶卡通」為...

小校憂新政排擠社會資源 公益補助喝鮮奶可能生變

國內多個公益機構和慈善團體補助偏鄉學童喝鮮奶，每周一至二次，彰化縣申請補助的小校表示，希望政府新推動的「班班喝鮮奶」政策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。