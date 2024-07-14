個別化調整教學 蔡佩津助特教生克服學習困難

在台東縣豐年國小擔任特教老師期間，蔡佩津因應個別學生狀況調整教學方法，幫助學生解決學習困難，進而找到自我價值，獲選教育家人物典範。

教育部今天發布新聞稿指出，蔡佩津在國中曾面對升學壓力，還遭遇同學霸凌排擠，在她情緒最低潮時，幸虧遇到老師張立宛伸出援手，接住她的情緒，這也讓蔡佩津堅定她成為老師的志向。

在台東縣豐年國小擔任特殊教育老師期間，面對有各種學習障礙的學生，蔡佩津從來不會低估他們，反而訂下明確的教學目標，希望學生能夠找到自我的價值，知道自己能夠做到什麼，擁有什麼能力，如何可以為這個社會做出貢獻。

「雖然他們有限制，可是這些限制不能成為他們無法成功的理由。」蔡佩津曾帶過1名有輕度智能障礙的學生，並教會他數學中的除法，普通班老師訝異分享，這名特殊生竟在普通班教同學除法，許多小朋友看到這名特殊生在資源班學習變厲害，直呼也想到資源班上課。

由於特教生涵蓋不同障礙類別，每個孩子都有自己學習上的困難，蔡佩津為了發掘他們的天賦，會先瞭解孩子的狀況，再個別調整教學方法，例如為識字困難的學生在考試時提供參考字庫，為閱讀緩慢的學生把題目一題題念出來，透過這樣的協助，有的孩子甚至可以在班上考到前3名。

蔡佩津表示，「不去看見孩子的障礙，而是看見他們的能力」，她希望孩子可以發現自己是有價值的，而不是沒有產能的人；當他們發現自己原來是可以學習的，甚至能學得比同學還好，眼睛都是發亮的。