逾50高中生赴日交流 建中樂旗隊將在東京街頭演奏台灣民謠

去年在世界樂旗大賽榮獲多項殊榮的建中樂旗隊，明天（15日）將啟程前往日本交流，除了與日本樂隊交流參訪外，更準備多首台灣民謠及自創樂曲等將在東京街頭表演，希望透過音樂促進各界交流，展現台灣學子的才華與能力。

建中樂旗隊已有41年歷史，以引進美式行進樂隊風格聞名，曾在世界音樂大賽等國際比賽中屢獲佳績，包含2022年世界音樂大賽（WMC）中榮獲季軍，2023年世界樂旗大賽（WAMSB）中獲得榮譽金獎亞軍、最佳旗隊冠軍、最佳指揮亞軍及街道遊行比賽總冠軍等。