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逾50高中生赴日交流 建中樂旗隊將在東京街頭演奏台灣民謠
去年在世界樂旗大賽榮獲多項殊榮的建中樂旗隊，明天（15日）將啟程前往日本交流，除了與日本樂隊交流參訪外，更準備多首台灣民謠及自創樂曲等將在東京街頭表演，希望透過音樂促進各界交流，展現台灣學子的才華與能力。
建中樂旗隊已有41年歷史，以引進美式行進樂隊風格聞名，曾在世界音樂大賽等國際比賽中屢獲佳績，包含2022年世界音樂大賽（WMC）中榮獲季軍，2023年世界樂旗大賽（WAMSB）中獲得榮譽金獎亞軍、最佳旗隊冠軍、最佳指揮亞軍及街道遊行比賽總冠軍等。
樂旗聯隊以建中樂旗隊為主體，有10所學校共57名隊員前往日本東京交流，包含參訪早稻田大學、「翡翠騎士」東京農大二高吹奏樂部，以及東海大學附屬高輪台高等學校，樂旗隊還準備台灣民謠、經典樂章及自創樂曲，將在東京街頭表演。建中樂旗隊室外教練林義淳說，這3所學校非常厲害，期待台灣學生可以與他們更多互動。
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