快訊

自己人提的連署加嚴都擋？民進黨恐是怕不能操作罷免

Android陣營一個個搶進摺疊機 為何蘋果不敢輕易嘗試？

獨／被扁點名讓他跟燦收押的法官 當事人：平常心看每一案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

逾50高中生赴日交流 建中樂旗隊將在東京街頭演奏台灣民謠

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
去年在世界樂旗大賽榮獲多項殊榮的建中樂旗隊，明天將赴日交流，預計23日返國，除了與日本樂隊交流參訪外，更準備多首台灣民謠及自創樂曲等將在東京街頭表演。圖／建中樂旗隊提供
去年在世界樂旗大賽榮獲多項殊榮的建中樂旗隊，明天將赴日交流，預計23日返國，除了與日本樂隊交流參訪外，更準備多首台灣民謠及自創樂曲等將在東京街頭表演。圖／建中樂旗隊提供

去年在世界樂旗大賽榮獲多項殊榮的建中樂旗隊，明天（15日）將啟程前往日本交流，除了與日本樂隊交流參訪外，更準備多首台灣民謠及自創樂曲等將在東京街頭表演，希望透過音樂促進各界交流，展現台灣學子的才華與能力。

建中樂旗隊已有41年歷史，以引進美式行進樂隊風格聞名，曾在世界音樂大賽等國際比賽中屢獲佳績，包含2022年世界音樂大賽（WMC）中榮獲季軍，2023年世界樂旗大賽（WAMSB）中獲得榮譽金獎亞軍、最佳旗隊冠軍、最佳指揮亞軍及街道遊行比賽總冠軍等。

樂旗聯隊以建中樂旗隊為主體，有10所學校共57名隊員前往日本東京交流，包含參訪早稻田大學、「翡翠騎士」東京農大二高吹奏樂部，以及東海大學附屬高輪台高等學校，樂旗隊還準備台灣民謠、經典樂章及自創樂曲，將在東京街頭表演。建中樂旗隊室外教練林義淳說，這3所學校非常厲害，期待台灣學生可以與他們更多互動。

為出國交流或參賽，建中樂旗聯隊經常在烈日當下的暑假集訓。圖／建中樂旗隊家長後援會提供
為出國交流或參賽，建中樂旗聯隊經常在烈日當下的暑假集訓。圖／建中樂旗隊家長後援會提供

建中 日本 東京

延伸閱讀

巴黎奧運／中國代表團405人出賽 42名金牌選手歷屆最多

客家八音融入銅管樂團 創新吹起爵士風

推廣客家八音 田屋北管八音團免費教學

來一場夏日派對！ 2024日本東京關東「人氣花火大會」情報 用華麗煙火慶祝盛夏光年

相關新聞

逾50高中生赴日交流 建中樂旗隊將在東京街頭演奏台灣民謠

去年在世界樂旗大賽榮獲多項殊榮的建中樂旗隊，明天（15日）將啟程前往日本交流，除了與日本樂隊交流參訪外，更準備多首台灣民...

「編織彩虹」霧台國小風災繪本 屏榮高中師生彩繪壁畫

屏榮高中多媒體設計科師生，繼去年彩繪霧台鄉神山部落，今年暑假再度到霧台鄉當志工，將霧台國小創作繪本「編織彩虹」，描繪八八...

校園新鮮事／嘉縣中埔國小教師吳素香 帶領學生「幹大事」

小學生也能改變社會！嘉義縣中埔國小教師吳素香熱中教育，8年來帶領學生組成「公民行動方案小隊」，向縣府提案爭取經費，解決校...

廣角鏡／宜蘭3校40師生體驗航海王

宜蘭縣岳明國中小學攜手36校展開「航向蔚藍」計畫，光腳號、阿莫號帆船前天從馬祖駛向金門水頭港海域，航行過程因頂風、修正航...

金門柏村國小辦音樂會重溫父母的懷舊卡通歌曲 獲熱烈回響

「爸爸媽媽那個年代流行什麼歌，你知道嗎？」金門縣金湖鎮的柏村國小今天舉辦了一場很特別的豎笛音樂會，以「悠遊樂海憶卡通」為...

小校憂新政排擠社會資源 公益補助喝鮮奶可能生變

國內多個公益機構和慈善團體補助偏鄉學童喝鮮奶，每周一至二次，彰化縣申請補助的小校表示，希望政府新推動的「班班喝鮮奶」政策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。