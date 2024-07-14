音樂教育入偏鄉 台南將軍國小陶笛隊增自信成就感

台南市將軍區將軍國小推廣音樂教育，贈送入學新生每人1組練習用陶笛，並成立陶笛校隊，引入校外師資多元化訓練，安排到各式場合表演，建立孩子學習成就感，將音樂帶入偏鄉。

將軍國小校長陳雅君告訴中央社記者，將軍國小在4年前成立陶笛校隊，新生入學時都會獲贈1組練習用陶笛，希望拓展孩子的學習興趣，雖然台南市音樂比賽沒有陶笛項目，但陶笛隊仍以校隊形式經營，透過安排到各式活動場合演出，培養孩子的自信心。

陳雅君表示，這幾年觀察下來，發現很多孩子原本對學習陶笛並不積極，但看過陶笛隊公演後，感受到表演樂趣，進而爭取加入機會，平時常會利用時間自主練習，校園內在下課時間及早上打掃前，常能聽到陶笛樂聲。

她說，校方除斥資為陶笛隊添購演奏型陶笛，並引進在國內外表演經驗豐富的築風陶笛樂團協助指導，透過多元化訓練方式精進技巧，近日利用暑假期間集訓，孩子們都相當努力。

築風陶笛樂團特別安排18歲的樂團主力黃瑀葳擔任助教，她除了具備台南、嘉義街頭藝人證照，更曾到義大利、韓國、中國、香港等地演出，明年計劃前進維也納，今年高中畢業的年紀更能與孩子們貼近，掌握學習狀況。

黃瑀葳表示，同樣以學生角度思考，較能瞭解孩子們在學習上可能遇到的困難和盲點，並給予協助。

她說，跟著樂團征戰好幾場國際音樂節，讓她觀摩到其他國家演奏者實力，學習別人優點，會是督促自己進步最大動力，因此鼓勵將軍國小的孩子們，有機會就多參與演出，和其他團隊交流，「遇強則強」，對提升自己實力會有很大幫助。

陳雅君說，雖然將軍國小在外界眼中屬偏鄉小校，資源有限，但希望透過陶笛隊持續公演，拓展學生展演舞台，增加孩子們的自信心與成就感。