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「編織彩虹」霧台國小風災繪本 屏榮高中師生彩繪壁畫

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏榮高中多媒體設計科師生們暑假再度來到霧台鄉彩繪，這次與霧台國小合作，將繪本「編織彩虹」描繪八八風災部落重建心路歷程，繪製在學校風雨球場牆面。記者劉星君／攝影
屏榮高中多媒體設計科師生們暑假再度來到霧台鄉彩繪，這次與霧台國小合作，將繪本「編織彩虹」描繪八八風災部落重建心路歷程，繪製在學校風雨球場牆面。記者劉星君／攝影

屏榮高中多媒體設計科師生，繼去年彩繪霧台鄉神山部落，今年暑假再度到霧台鄉當志工，將霧台國小創作繪本「編織彩虹」，描繪八八風災後部落族人重建歷程，畫在學校風雨球場牆面，歷時4天，彩繪36幅壁畫、29名師生共創，有學生小時候歷經風災搭怪手渡河下山，成為其中一幅，體認凡事做好萬全準備。

屏榮高中多媒體設計科，在學校設立「媒你不可」社團，學生們利用社團籌備今年暑假到霧台國小彩繪校園壁畫，4天住在霧台國小教室打地鋪，從籌備聯繫學生分工合作，一年級游程伃說，這次參與讓她對原民文化有更深入了解。

多媒體設計科主任高嘉君說，創作前先帶領學生導讀「編織彩繪」，今年八八風災15年，許多學生對風災印象模糊，將繪本內容文字，師生共創壁畫圖面，繪製36幅，描述歷經風災斷橋、直升機失事，族人們重建的歷程。

屏榮高中二年級杜恩瀚來自霧台鄉，第二次參與壁畫，他說，八八風災時他才2歲，猶記得橋被沖毀了，他搭怪手挖土機渡河到山下避難，腳還卡在泥土中，根據繪本重新設計壁畫，將當時印象也畫出來，也在災害中學習，不要有僥倖心態。

屏榮高中二年級的梁馨云說，在學校畫畫都是畫在紙上，畫在牆壁上要控制油漆流動性，是一大挑戰。來到部落，認識原住民文化，她對風災印象很模糊，只記得大淹水、汽車浮在水面上。

多媒體設計科老師陳建茗說，感謝學校支持、立邦油漆贊助，透過彩繪霧台國小的牆面，讓旅客、學生們更了解當地文化，彩繪牆面文字也寫上魯凱族語，中文、魯凱族語搭配，成為活教材，感謝霧台國小師長最後檢視建議，文字修正，讓畫面更符合繪本精神。

屏榮高中多媒體設計科二年級杜恩瀚來自霧台鄉，八八風災時他才兩歲，猶記得當時做怪手挖土機渡河下山。記者劉星君／攝影
屏榮高中多媒體設計科二年級杜恩瀚來自霧台鄉，八八風災時他才兩歲，猶記得當時做怪手挖土機渡河下山。記者劉星君／攝影
屏榮高中多媒體設計科師生們暑假再度來到霧台鄉彩繪，這次與霧台國小合作，將繪本「編織彩虹」描繪八八風災部落重建心路歷程，繪製在學校風雨球場牆面。記者劉星君／攝影
屏榮高中多媒體設計科師生們暑假再度來到霧台鄉彩繪，這次與霧台國小合作，將繪本「編織彩虹」描繪八八風災部落重建心路歷程，繪製在學校風雨球場牆面。記者劉星君／攝影
屏榮高中多媒體設計科師生們暑假再度來到霧台鄉彩繪，這次與霧台國小合作，將繪本「編織彩虹」描繪八八風災部落重建心路歷程，繪製在學校風雨球場牆面。記者劉星君／攝影
屏榮高中多媒體設計科師生們暑假再度來到霧台鄉彩繪，這次與霧台國小合作，將繪本「編織彩虹」描繪八八風災部落重建心路歷程，繪製在學校風雨球場牆面。記者劉星君／攝影
屏榮高中多媒體設計科師生們暑假再度來到霧台鄉彩繪，這次與霧台國小合作，將繪本「編織彩虹」描繪八八風災部落重建心路歷程，繪製在學校風雨球場牆面。記者劉星君／攝影
屏榮高中多媒體設計科師生們暑假再度來到霧台鄉彩繪，這次與霧台國小合作，將繪本「編織彩虹」描繪八八風災部落重建心路歷程，繪製在學校風雨球場牆面。記者劉星君／攝影
屏榮高中多媒體設計科師生們暑假再度來到霧台鄉彩繪，這次與霧台國小合作，將繪本「編織彩虹」描繪八八風災部落重建心路歷程，繪製在學校風雨球場牆面。記者劉星君／攝影
屏榮高中多媒體設計科師生們暑假再度來到霧台鄉彩繪，這次與霧台國小合作，將繪本「編織彩虹」描繪八八風災部落重建心路歷程，繪製在學校風雨球場牆面。記者劉星君／攝影
屏榮高中多媒體設計科二年級杜恩瀚來自霧台鄉，八八風災時他才兩歲，猶記得當時做怪手挖土機渡河下山，彩繪牆面最喜歡這幅，族人攜手重建。記者劉星君／攝影
屏榮高中多媒體設計科二年級杜恩瀚來自霧台鄉，八八風災時他才兩歲，猶記得當時做怪手挖土機渡河下山，彩繪牆面最喜歡這幅，族人攜手重建。記者劉星君／攝影
屏榮高中多媒體設計科師生們暑假再度來到霧台鄉彩繪，這次與霧台國小合作，將繪本「編織彩虹」描繪八八風災部落重建心路歷程，繪製在學校風雨球場牆面。記者劉星君／攝影
屏榮高中多媒體設計科師生們暑假再度來到霧台鄉彩繪，這次與霧台國小合作，將繪本「編織彩虹」描繪八八風災部落重建心路歷程，繪製在學校風雨球場牆面。記者劉星君／攝影

壁畫 彩繪

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