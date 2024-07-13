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小校憂新政排擠社會資源 公益補助喝鮮奶可能生變

聯合報／ 記者簡慧珍江良誠／連線報導
彰化縣偏鄉小校申請公益社團補助，學童每周飲用一至兩次鮮奶。圖／後寮國小提供
彰化縣偏鄉小校申請公益社團補助，學童每周飲用一至兩次鮮奶。圖／後寮國小提供

國內多個公益機構和慈善團體補助偏鄉學童喝鮮奶，每周一至二次，彰化縣申請補助的小校表示，希望政府新推動的「班班喝鮮奶」政策，不會排擠原本的社會資源，尤其偏鄉物資運送不易的小校，擔心萬一發生排擠效應，本來有鮮奶可喝，就怕新政策上路後，反而只能喝保久乳。

彰化縣西南角偏鄉有3所小校申請中華開發等公益機構，補助學童喝鮮奶，受補助的1名校長表示，3年前看到公益網站受理申請公告，他提計畫案獲審查通過，某品牌鮮乳冷藏車每周到校1次，學校把每周2天分量的鮮乳放進冰箱冷藏，每瓶125cc體積小，學童喝得完，冰箱也放得下。

有的學校因配送路線規畫，每周收到2次鮮奶。校長表示，縣府午餐合約規定，午餐供應商每周輪流供應水果或鮮奶、保久乳、豆漿，偏鄉孩子每個月至少能喝到8次鮮奶和1次保久乳。

南投市文山國小同樣申請中華開發補助，全校90多名學童和幼童每周喝2次鮮乳。校長姚美宜說，有的孩子有乳糖不耐症，或每次喝不了整瓶鮮乳，特別請業者配送養樂多瓶裝的鮮乳，避免喝不完浪費。

「班班喝鮮奶」政策宣布後，彰化有偏鄉小學表示，原本公益機構和社團補助學童喝鮮奶，新政策上路後期盼產生相乘效應，而不是反而排擠掉民間資源。有學校人員表示，依中央政策，偏鄉配送不便地區，可能改喝保久乳，希望爭取公益機構和團體繼續照顧偏鄉孩子。

彰化教師團體認為，政府推動「班班喝鮮奶」4年計畫非長期政策，若排擠公益團體補助，對偏鄉孩子不是好事，況且喝鮮奶經費一定排擠其他教育經費，學生每人每周只喝到250cc鮮乳，整體得失還需觀察。

偏鄉 豆漿

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