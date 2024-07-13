國小班班喝鮮奶 偏鄉用保久乳？

教育部編列44億元推動「班班喝鮮奶」，預計今年9月國小學童每周飲用兩次鮮奶，若偏遠地區生鮮配送不易，可能以保久乳代替。彰化縣是酪農大縣，縣府規畫讓國中生也喝鮮奶；南投縣偏鄉學校多，業者恐難配送，縣府呼籲政府要補助偏鄉需要。教師認為，偏鄉教育資源不足，連喝牛奶補充營養都要輸給都市孩子，「太不公平」。

教育部暑假期間協調乳品工廠、冷鏈運送系統，9月啟動「班班喝鮮奶」，時值國中小學招標下學期午餐供應勞務合約，各校不知中央要給經費採購或直接給鮮奶，紛紛詢問縣市政府要不要把鮮奶納入招標項目？得到答覆是中央沒公布執行細節，維持原狀即可，暫不必採購鮮奶。

不少國中校長訝異，政府只給小學生喝鮮奶，國中生喝不到。

彰化縣政府認為，國中生在成長發育階段也應喝鮮奶，並以113學年度國中生有2萬8257人，中央統包小包裝鮮奶每瓶14元計算，彰化縣國中生1學年將喝掉3006萬元鮮奶，縣府將「竭力爭取中央補助」。

彰化有部分學校的物資運送路線因為「不順路」，曾淪為沒便當工廠願意送餐的「午餐孤兒」，這些偏遠學校擔心「班班喝鮮奶」執行後，恐淪為沒冷鏈車願意送的「鮮奶孤兒」，為了食安，可能得改喝保久乳。

南投縣教育處表示，迄今仍未接獲「班班喝鮮奶」的執行計畫，南投大型學校不多，小校占6成，營養午餐由各校自行採購，若遇到道路坍方、交通受困，校方還要想辦法，將自行採買的食物接駁到學校。

南投縣府指出，鮮乳需要冷藏，保存期限約7天，如果學校每次採購一周鮮乳，運送和保存都是大問題，「天天喝鮮奶」政策沒考慮到城鄉差距，偏鄉學校路途遙遠、交通不便，業者很難配送鮮乳，盼中央正視。

南投王姓教師表示，對於配送或保存困難的學校，建議教育部增加補助經費，改由學校自行採辦，有的學校太偏遠，只能改喝保久乳；中央應考慮執行政策的細節，直接宣布「班班喝鮮奶」，只會增加學校和老師的困擾。

「偏鄉已屬弱勢，連喝鮮奶都輸人。」彰化偏鄉學校教師說，中央既推出政策，就應考慮偏鄉需要，安排冷鏈運送鮮奶，若運送不易就喝改保久乳，對偏鄉學童不公平。