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千歲校友回饋母校 瑞芳九份國小獲贈辦學經費

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區九份國小第21屆畢業班六年仁班平均七十歲以上的老人家，回到成立114年的母校，並捐贈校方十五萬元的辦學經費。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區九份國小第21屆畢業班六年仁班平均七十歲以上的老人家，回到成立114年的母校，並捐贈校方十五萬元的辦學經費。 圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳九份國小第21屆畢業班六年仁班於今（12）日在母校辦千歲同學會，已畢業58年的同學們在高雄女中退休校長余碧芬發起下，一群平均七十歲以上的老人家加起來年紀超過千歲，回到成立114年的母校，並捐贈校方十五萬元的辦學經費，千歲校友也在校園裡暢談兒時記憶，不禁紅了眼眶。

九份國小創校於民國前2年，原為「瑞芳國校土地公坪分校」，民國57年改名為「九份國民小學」。九份國小位於新北市瑞芳區地靈人傑的九份。此黃金山城更是台灣曾經的產金重鎮，有著豐富礦業文化，歷經時代更迭，繁華的黃金歲月已是過往，現今轉以觀光旅遊為地方經濟活水。

校友余碧芬表示，回顧過去，看到現在，有懷念，有期待，希望九份一直在持續進步，這次同學們也捐款給母校的教學設備基金、期待在母校歷任校長的努力下，學校辦學會越來越好。

九份國小校長劉淑惠表示，從創校至今，九份國小走過114年的淬鍊洗禮，代代傳承積累厚實根基，作育無數英才，各自於其專業領域擁有非凡成就，校友持續關照母校的發展，長期不間斷的回饋鄉里、社會，協助學校硬體建設、課程發展、課後學習、弦樂團及創客等多元展能之教學與經費，對於校友的慷慨捐贈，致上萬分謝意。

九份 瑞芳

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