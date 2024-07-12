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病逝來不及唸鼓山高中 校長親至靈堂送錄取通知單

中央社／ 高雄12日電

高雄市七賢國中邱姓女畢業生今年考取鼓山高中，日前因病辭世。鼓山高中校長廖俞雲、七賢國中校長邱元甫特地在新生報到日到邱生靈堂弔唁，並以錄取通知單撫慰家屬。

鼓山高中新聞稿指出，邱生今年錄取鼓山高中，原本期待歡喜展開高中生活，卻不幸因病辭世，鼓山高中校長廖俞雲與七賢國中校長邱元甫11日新生報到日當天下午到邱生靈堂弔唁，並親自將鼓山高中錄取通知單送達家屬，以慰逝者在天之靈。

廖俞雲特地穿上學校制服，帶著邱生的錄取通知書、新生報到手冊、鼓山高中小書包，以及在學證明書，象徵她完成新生報到，也安慰家屬的心。

廖俞雲說，希望邱同學能夠以鼓山高中學生的身分，在西方極樂世界學習完成高中學業，鼓山高中也會以她為榮。

七賢國中、鼓山高中全體師生也在靈堂向邱生家人表達哀悼與慰問；有同學說，真的非常難過，但邱生雖然離開了他們，她的笑容與精神將永遠留存他們心中，尤其她的善良與熱情，也將成為師生們心中最溫暖的回憶。

邱元甫表示，邱同學是一位深受同學與老師喜愛的學生，她善解人意，個性活潑開朗，總是帶著微笑面對每一天。下課時間，她經常被同學圍繞，與大家分享歡笑與快樂，人緣極好，同學都相當喜愛她，連老師們也對她讚譽有加。

邱元甫也說，除了性格上的優點，邱同學也是一位非常有責任感的學生，答應的事情總是全力以赴，盡心盡力完成。她積極參與班級事務和學校活動，也總能出色完成任務，她的積極和責任感為班級、學校帶來許多正能量。

鼓山國中表示，邱同學的離世，對於家人、師生與朋友都是感傷的打擊，原本有著光明的未來，將在鼓山高中開始新的學習與生活，但這一切都因病痛戛然而止。她的離去不僅讓大家感到悲痛，也讓大家更加珍惜身邊的人與事。

制服 家人 朋友

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