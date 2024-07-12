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國中女因病過世「來不及報到高中」 校長送錄取書到她靈前

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
鼓山高中校長廖俞雲（左）、七賢國中校長邱元甫（右）將鼓山高中錄取通知單、小書包親自送達靈堂給家屬。圖／高雄市教育局提供
鼓山高中校長廖俞雲（左）、七賢國中校長邱元甫（右）將鼓山高中錄取通知單、小書包親自送達靈堂給家屬。圖／高雄市教育局提供

七賢國中一名邱姓女畢業生今年如願錄取鼓山高中，日前卻不幸因病辭世，鼓山高中校長廖俞雲、七賢國中校長邱元甫得知噩耗，在高中報到日時，親自將高中錄取通知單、在學證明書帶到女學生靈堂前，希望對方能以鼓山高中學生身分，在西方世界繼續學習；校長邱元甫說，邱女平時人緣很好、個性活潑，她的逝世讓大家惋惜。

校長廖俞雲穿上學校制服，為邱姓女同學帶來蓋有關防的錄取通知書、新生報到手冊、鼓山高中小書包，以及在學證明書，代表邱女完成新生報到，希望對方能以鼓山高中學生的身分，在西方極樂世界學習完成高中學業。她說得知邱同學過世感到非常遺憾，將就學錄取通知單送達，很榮幸能夠成為家屬的安慰。

七賢國中校長邱元甫表示，邱同學是一位深受同學與老師喜愛的學生，善解人意，個性活潑開朗，總是帶著微笑面對每一天，下課時間經常被同學圍繞著，與大家分享歡笑與快樂，人緣極好，有同學難過的說，邱生雖然離開了他們，但她的笑容與精神將永遠留存他們心中。

邱元甫表示，邱同學除了性格上的優點，也是一位非常有責任感的學生，答應的事情總是全力以赴，盡心盡力完成。無論是班級的日常事務還是學校的活動，她都積極參與，總是能出色完成任務，責任心與她積極的態度，為班級、學校帶來了許多正能量。

廖俞雲校長代表學校摺紙飛機給邱同學，希望她在天國自由飛翔。圖／高雄市教育局提供
廖俞雲校長代表學校摺紙飛機給邱同學，希望她在天國自由飛翔。圖／高雄市教育局提供

過世

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