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竹縣新建嘉豐國小 盼打造良好學習空間

中央社／ 新竹縣11日電

竹縣府今天表示，竹縣人口成長，為滿足就學需求，新建竹北市嘉豐國小校舍暨地下停車場工程，整體工程預計本月底完成，盼打造良好學習空間與環境。

新竹縣政府今天提供新聞資料指出，竹北市嘉豐國小新建校舍暨地下停車場工程共投入新台幣14億2000萬餘元，1、2期校舍分別在111年8月、112年8月啟用，目前整體工程進度超過9成，預計本月底完工。

新竹縣長楊文科今天視察嘉豐國小表示，嘉豐國小分3年進度完成，今年將全面完工，此校舍為綠建築，盼提升學生良好學習環境。

楊文科說，嘉豐國小設有60間普通教室、專科教室、行政辦公室、圖書館、活動中心、300人大型視聽教室、運動場及供社區使用的地下收費停車場。

工務處長戴志君表示，嘉豐國小校區佔地約2.3公頃，校舍設計融入客家文化圓樓等概念，在樓梯立面以桐花意象作為詮釋，此外還規劃有生態池，目前已有蜻蜓現蹤，校園中也種誘蝶植物，讓學生能在文化、環保及生態並存的空間學習。

縣府表示，整體校舍施工預計於7月底竣工，預計8月提供113學年度全校師生使用，另嘉豐地下停車場規劃有166格停車位，包括17格充電車位，可提供校園社區停車需求。

停車場 客家文化 教室 新竹 楊文科

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