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嘉邑行善團贈嘉縣市國小故事繪本 盼增進品德教育

中央社／ 嘉義縣11日電

繼上週贈嘉義市各國小「咱歡喜來行善－造橋傳善的故事」繪本，今天嘉邑行善團再捐繪本給嘉義縣各國小，繪本記錄行善團造橋鋪路故事，透過角色和事件傳遞行善、互助的價值觀。

嘉義市嘉邑行善團今天捐贈800多本「咱歡喜來行善－造橋傳善的故事」繪本給嘉義縣，教育處將分發至全縣121間國小及鄉鎮圖書館，由縣長翁章梁代表受贈，並感謝行善團理事長徐文志造福學童，行善不遺餘力。

徐文志致詞說，行善團從嘉義發跡，足跡遍布全台，希望透過書籍傳遞貢獻的理念，將善的種子薪火相傳，繪本深入淺出，能讓孩子感受到上一代人的付出，讓善念一代傳一代，社會更溫暖。

翁章梁表示，這本繪本不僅豐富了孩子們的課外閱讀資源，更能啟發他們對社會責任的重視，謝謝行善團這幾年對嘉義的照顧，期待與嘉邑行善團進一步合作，共同推動社會公益事業。

嘉義市嘉邑行善團8日也捐贈650冊繪本給嘉義市20所國小，希望繪本中無私的奉獻和無限的愛心，能在孩子們的心中生根發芽，深耕品德教育。

嘉義 圖書館 翁章梁

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