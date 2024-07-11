嘉市科學168教育博覽會20周年 四大主題展精彩不間斷
嘉義市暑假盛事「科學168教育博覽會」，19日至23日在港坪體育館、風雨球場及港坪國小等場地盛大登場，市府上午在中庭宣傳，市長黃敏惠與來賓啟動「科學168」魔法科學秀，並到各科學攤位與學生體驗科學樂趣，邀請全國民眾來嘉感受魅力有趣科學力。
啟動儀式結合AI科技，開場表演由麥西博士實驗室結合ChatGPT共譜AI與科學精彩演出，點出活動精髓「科學、AI科技及永續」，讓大家觀看精彩表演，學到科學知識。
現場有博愛國小、民生國中、吳鳳科大、嘉市女童軍會、農業試驗所及嘉縣永慶、竹崎高中等8個學校機構，以科學攤位體驗，展示科學趣味互動，更擺設小型紙迷宮，揭露科學與永續間關係，展現嘉義豐沛的科學文化。
「教育決定人才，人才決定未來！」黃敏惠說，今年科學168屆滿20年，成為全國暑期科普饗宴，一路走來不容易，感謝20年來所有夥伴支持相挺，激發孩子探索科學創造力與想像力，這是嘉市榮幸、驕傲。嘉市長期扎根科普教育，科學168定19日至23日登場，帶領大家探索有趣的科學世界，讓科學永續，活動永續。
教育處長郭添財說，今年科學168結合科學與永續，帶領大家探索有趣的科學世界，邀請全國大專校院、科教場館、民間團體共襄盛舉，活動含4大主題特展、3項科學競賽、31攤科學闖關、112場次科普教室、定向越野、樹攀體驗、慈濟環保車、科教巡迴車、科技教育成果展及親子趣味館，新增街頭科學秀、綠色市集及巨型紙迷宮，活動相當精彩。
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