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中小學科學展覽會7月22日起於台南登場

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
第64屆全國科展將於台南市舉行。記者曾原信／攝影
第64屆全國科展將於台南市舉行。記者曾原信／攝影

第64屆中華民國中小學科學展覽會今年移師南台灣，由台南市政府及國立臺灣科學教育館共同主辦，將於今年7月22日至7月28日在大台南會展中心展開為期一周的競賽活動，現場還有設置4大主題館、5輛科教巡迴車、104個精彩的科教互動攤位，讓參觀民眾感受科展的創意與精彩。

教育部主任秘書林伯樵指出，今年各級學校科展作品達9316件，經初選參加地方科學展覽會複選的作品有4451件，最後進入全國科學展覽會決選階段僅剩405件，僅有4%作品可參加全國賽，最後能進入全國決賽，到台南參加科展的團隊共計11193位參賽作者、643位指導教師，可見競賽之激烈。

科教館表示，會將這些優秀作品彙編放在科教館網站，提供中小學教師豐富的教學研究參考素材，期勉全國學生透過科展活動，可以拓展視野、激發創意，奠定堅實的科學基礎。

台南市長黃偉哲表示，台南是文化古都、美食之都，也是科技新都，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳先生、超微半導體（AMD）董事長蘇姿丰女士都來自台南，南市府很榮幸主辦本屆全國科展，這是一場科學的華山論劍，期勉學子們可以互相競爭，也可以互相觀摩。他說，今年也適逢台南400，誠摯邀請全國民眾，在暑假到台南看科展、吃美食，感受台南的精彩。

台南市教育局長鄭新輝局長表示，今年主題強調從作中學、從玩中學，會場設置4大主題館、5輛科教巡迴車、104個精彩的科教互動攤位，結合產、官、學、研資源，包括臺灣微軟、國家實驗研究院、臺灣智駕測試實驗室、國立成功大學等多個單位，每日也有限量扭蛋得大獎，全國喜歡科學的大、小朋友，絕對不能錯過！台南更特別將「科學博覽會」中的幾個攤位移師記者會，包括繞繩迷宮、磁力舞芭蕾、特斯拉線圈，有趣又深富科學意涵。

本屆全國科展開放一般民眾參加科學博覽會，科教館希望藉由一系列豐富的科學教育活動與交流平台，點燃全國民眾對科學的熱情，提供師生及家長一個理性、熱情有趣及充實的暑假生活。詳情可至第64屆全國科展官網查詢：https://nphssf64.tn.edu.tw/Module/Home/Index.php。

第64屆全國科展將於台南市舉行，將於今年7月22日至7月28日在大台南會展中心展開為期一周的競賽活動。記者曾原信／攝影
第64屆全國科展將於台南市舉行，將於今年7月22日至7月28日在大台南會展中心展開為期一周的競賽活動。記者曾原信／攝影

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