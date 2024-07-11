彰化「超人」校長獲「神力女超人」援助 首辦機器人育樂營

黃仁勳來台掀起AI浪潮，暑假各校忙開相關課程不讓學生輸在起跑點，台裔美籍學生王若倫和家人返台，到彰化縣埔心鄉明聖國小免費指導學童，運用程式操作和組合機器人並學美語，小朋友自列改善清單，志在明天的夏令營機器人競賽奪獎。

明聖校長張富凱常扮演超人，跟扮演神力女超人的社團法人中女好卉講永續發展協會理事長陳佩璇相識，結下不解之緣，透過陳佩璇媒合海闊天空基金會，安排到明聖舉辦5天「Root機器人嗨一夏～中女好卉講 v.s.機器人雙語暑期夏令營」，三至六年級20名學童參加。

海闊天空基金會創辦人王若倫年僅14歲，在美國出生和成長，目前是就讀學校Khan Lab School的機器人比賽校隊，也是電腦繪圖與機器人設計的負責人，年紀輕但已有相當教學經驗，這次策畫明聖機器人夏令營，希望把她參賽學到的程式設計、機械工程、批判性思考、解決問題與創造力等技能傳授台灣學生。

明聖機器人夏令營課程內容分為程式設計與機械工程，王若倫說，程式設計使用現有程式指令組合會唱能走還會唱歌的機器人，先引起小朋友的學習興趣，接著使用美國機器人競賽VEX教材，教導學童練習寫機器人程式，主要引導設計思考過程。

今天教組裝機器手臂和車子，小朋友組裝好，寫下試夾奇異果、芒果、寶特瓶等物品的失敗原因，明天改善後參加競賽。學童逐一列出機器手臂和車子改善方案，有的寫滿一張紙，學習態度認真。

海闊天空基金會排定8月到南投縣桶頭國小，舉辦內容相似的夏令營。王若倫表示，她和兩個當小助理的妹妹都同行，父母也會去，實踐基金會致力打破限制學習的障礙，所有兒童無論種族、民族或年齡都能獲得優質教育的機會，探索知道飛向新的教育高度。