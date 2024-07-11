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非營利幼兒園結合社區資源 體驗菜園和廟宇文化

中央社／ 記者陳至中台北11日電

教育部鼓勵非營利幼兒園結合在地社區資源，透過參與廟宇慶典、走訪步道、菜園體驗等方式，讓幼童認識居住的土地，進而產生學習興趣。

教育部今天發布新聞稿，介紹非營利幼兒園結合在地資源的課程。桃園市大溪非營利幼兒園為讓幼童走入社區，在教師們的用心規劃下，將學習場域擴大到水岸生態步道、阿嬤的菜園等，也參與鄰近田心里福德祠的「土地公誕辰活動」，以及街口溪步道闖關等，讓幼兒對自己生活的社區有深刻的感觸。

鄰近屏東縣六堆客家文化園區的長興非營利幼兒園，從班級命名、服飾到環境佈置，隨處可見客家文化元素，如以桂花、玉蘭命名班級、以客家「藍染」運用於服飾和環境布置等。

長興非營利幼兒園也結合社區資源，讓師生經由彩繪燈籠手做課程、向客語薪傳師學客語、親子共同體驗擂茶等活動，將各種客家元素融入幼兒生活，增進幼兒對家鄉文化的認同感。

教育部表示，非營利幼兒園收費第1胎每月新台幣2000元，第2胎1000元，第3胎及低收、中低收入戶免繳費用，並以需要協助幼兒為優先招收對象。教保活動課程透由結合在地資源，提供孩子豐富多元的學習環境。相關資訊可參考教育部網站。

客家文化 幼兒園 教育部

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