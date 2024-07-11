南市首辦學生會培力工作坊 南部24校學生幹部交流研習

台南市教育局為培育新世代領袖，首次以高中職學生會為主體辦理學生會交流培力工作坊，今在南寧高中登場，有嘉義、台南、高雄24個學生會組織100多名學生會幹部參加。教育局表示，希望藉由專業的學生會組織運營、活動企劃實務及社會議題等課程訓練，培養學生會幹部專業知能與溝通能力，除促進交流，並提高對公共政策的投入與參與。

副市長趙卿惠、市議員蔡筱薇、朱正軒參與開幕儀式，趙卿惠表示，有效的意見表達，是參與公共政策的基礎，能在學生時期參加學生自治活動，並在校園中透過行動，展現民主意識，是很有意義且寶貴的學習經驗。校園如同小型社會，學生會長是透過全校選舉投票產生，也是公民參與的第一步；希望透過工作坊的舉辦，能夠強化公共事務參與能力，提升青年世代的公民意識，進一步成為新世代領袖，為社會帶來正面的影響。

教育局長鄭新輝說，此次活動由南寧高中學生會、永仁高中班聯會共同辦理，展現南市所屬市立高中的公民活動力，配合近期「國教法」、「性別平等教育法」、「獎懲規定」、「服儀規定」與相關教育法規修訂，依法設立的委員會，都納入學生代表，更彰顯對兒少權利的重視與表意權的展現，藉由工作坊，強化學生自治組織，學生們可以一同探索如何在校園中發揮自己的影響力和責任，學習如何訂定決策、團隊合作與溝通協商。

永仁高中班聯會會長林書褘、南寧高中學生會長陳以昕表示，籌備過程中學到許多活動辦理的經驗，望能夠透過研習，促進各校間學生自治組織的合作，在公共參與、學權推廣、社會服務、活動企劃及公關技巧等各項議題上有更多元的發展。

教育局指出，此工作坊除引領學生關注議題及參與公共事務，也期望未來可由4所市立完全高級中學的學生自治組織，帶領南市各高中職學生自治組織共同發展，互相交流和傳承，從中獲得豐富的學習經驗。