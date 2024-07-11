快訊

下周會有颱風嗎？專家指可能性應該不低、曝影響台灣機率

再爆食安！高雄肉品批發商過期肉混裝出售 爆高檔飯店也受害

鄭文燦涉收賄風暴持續延燒 警界「鄭家軍」想撇清為時已晚？

南市首辦學生會培力工作坊 南部24校學生幹部交流研習

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局為培育新世代領袖， 首次以高中職學生會為主體辦理學生會交流培力工作坊，今在南寧高中登場。圖／南市教育局提供
台南市教育局為培育新世代領袖， 首次以高中職學生會為主體辦理學生會交流培力工作坊，今在南寧高中登場。圖／南市教育局提供

台南市教育局為培育新世代領袖，首次以高中職學生會為主體辦理學生會交流培力工作坊，今在南寧高中登場，有嘉義、台南、高雄24個學生會組織100多名學生會幹部參加。教育局表示，希望藉由專業的學生會組織運營、活動企劃實務及社會議題等課程訓練，培養學生會幹部專業知能與溝通能力，除促進交流，並提高對公共政策的投入與參與。

副市長趙卿惠、市議員蔡筱薇、朱正軒參與開幕儀式，趙卿惠表示，有效的意見表達，是參與公共政策的基礎，能在學生時期參加學生自治活動，並在校園中透過行動，展現民主意識，是很有意義且寶貴的學習經驗。校園如同小型社會，學生會長是透過全校選舉投票產生，也是公民參與的第一步；希望透過工作坊的舉辦，能夠強化公共事務參與能力，提升青年世代的公民意識，進一步成為新世代領袖，為社會帶來正面的影響。

教育局長鄭新輝說，此次活動由南寧高中學生會、永仁高中班聯會共同辦理，展現南市所屬市立高中的公民活動力，配合近期「國教法」、「性別平等教育法」、「獎懲規定」、「服儀規定」與相關教育法規修訂，依法設立的委員會，都納入學生代表，更彰顯對兒少權利的重視與表意權的展現，藉由工作坊，強化學生自治組織，學生們可以一同探索如何在校園中發揮自己的影響力和責任，學習如何訂定決策、團隊合作與溝通協商。

永仁高中班聯會會長林書褘、南寧高中學生會長陳以昕表示，籌備過程中學到許多活動辦理的經驗，望能夠透過研習，促進各校間學生自治組織的合作，在公共參與、學權推廣、社會服務、活動企劃及公關技巧等各項議題上有更多元的發展。

教育局指出，此工作坊除引領學生關注議題及參與公共事務，也期望未來可由4所市立完全高級中學的學生自治組織，帶領南市各高中職學生自治組織共同發展，互相交流和傳承，從中獲得豐富的學習經驗。

教育局 校園

延伸閱讀

南市警局長廖宗山赴林士傑靈堂捻香 強調積極偵辦

顧客急逃竄！南市永康老牌五金行竄大火 消防封街灌救中

地震毀損南市鹽水月津國小教室動工 3大棟校舍後年完工

林士傑曾涉南市正副議長賄選案 議長邱莉莉赴林家慰問

相關新聞

竹苗區升學競爭超激烈！「5A擠不進前3志願」 他看好1校：10年後才是完全體

近日高中免試入學放榜後，竹苗區各校高中錄取分數屢屢掀起話題，不僅「國中會考5A都上不了竹苗區前三志願」掀起熱議，甚至有家長認為新竹升學競爭過於激烈…

農業部推班班有牛奶！有教師抱怨「中央喊口號、基層跑斷腿」

紐西蘭進口牛乳明年關稅將降至零，為降低對台灣酪業的衝擊，農業部與教育部合作，將從9月起，提供國產鮮乳給全台國小與附設幼兒...

非營利幼兒園結合社區資源 體驗菜園和廟宇文化

教育部鼓勵非營利幼兒園結合在地社區資源，透過參與廟宇慶典、走訪步道、菜園體驗等方式，讓幼童認識居住的土地，進而產生學習興...

代理教師今年更難找 台南、高雄多校提早甄選搶人

國中小教師甄選已結束並陸續分發，代理教師甄試也啟動。今年許多縣市的教師甄選錄取名額增加，流浪教師明顯減少，台南多名校長指...

調查「班班喝鮮乳」學校需求 農業部：緊鑼密鼓趕進度

農業部編列四十四億元預算，推動為期四年「班班喝鮮乳」政策，然而卻因實際作法遲未出爐，讓地方政府急跳腳。對此，農業部畜牧司...

「班班有鮮乳」 9月恐來不及上路

紐西蘭牛乳明年進口零關稅，為降低對台灣酪農衝擊，農業部規畫九月起提供國產鮮乳給全台國小與附設幼兒園學童，每周兩次，然而執...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。